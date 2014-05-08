8 پایگاه امدادی هلال احمر خراسان شمالی تکمیل و افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سجادی صبح پنج شنبه و همزمان با نخستین روز هفته هلال احمر( هجدهم تا بیست و چهارم اردیبهشت) در جمع امدادگران این جمعیت، با اشاره به این که یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در مهر ماه 91 در حوزه جمعیت هلال احمر، احداث هشت پایگاه امدادی هلال احمر در شهرستان های مختلف این استان بود، اظهار داشت: به این منظور 14.8 میلیارد ریال اعتبار مصوب شد.

وی با بیان این که از این تعداد پایگاه امداد و نجات تاکنون شش پایگاه به صورت موقت به بهره برداری رسیده اند، افزود: این پایگاه ها بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با تخصیص مابقی اعتبارات به زودی تکمیل خواهند شد.

سجادی اضافه کرد: در این زمینه، پایگاه امداد و نجات تنگه راز که در سفر رهبری برای احداث آن 600 میلیون ریال مصوب شد؛ در حال حاضر بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امید می رود تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.

به گفته وی پایگاه امداد و نجات جاده ای دوراهی سنخواست در شهرستان جاجرم هم که با اعتبار یک میلیارد ریال در سفر رهبری تصویب شد؛ ساخت آن اکنون آغاز شده است.

سجادی با اشاره به این که یکی دیگر از مصوبات سفر رهبری در زمینه هلال احمر، اختصاص مبلغ 38 میلیارد ریال برای احداث مرکز آموزشی تخصصی منطقه ای هلال احمر در بجنورد بود، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه مبلغ 33 میلیارد ریال اعتبار از منابع جمعیت هلال احمر( 18 میلیارد ریال در سال 92 و 15 میلیارد ریال در سال 93) مصوب شد و از منابع ردیف سفرهای مقام معظم رهبری نیز مبلغ پنج میلیارد ریال برای سال 93 اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح در زمینی در محل تخته ارکان بجنورد در حال انجام است.

سجادی دیگر پروژه مصوب سفر رهبری در حوزه هلال احمر را احداث پایگاه پشتیبانی عملیاتی هلال احمر بجنورد با اعتبار 25 میلیارد ریال ذکر و اظهار کرد: برای اجرای این طرح مبلغ 20 میلیارد ریال از منابع جمعیت هلال احمر( پنج میلیارد ریال در سال 91 و 15 میلیارد ریال در سال 92) و پنج میلیارد ریال نیز از ردیف منابع سفرهای مقام معظم رهبری در سال 92 تخصیص یافت.

به گفته وی به دلیل عظمت پروژه در حال حاضر این طرح که محل اجرای آن در زمینی به وسعت 15 هکتار در تخته ارکان بجنورد است؛ فازبندی شده و اکنون فاز نخست آن که شامل احداث آشیانه بالگرد و نگهبانی مجموعه می شود؛ در دست اجرا است.

سجادی عنوان کرد: همچنین دو انبار امدادی هلال احمر در آشخانه و فاروج نیز در حال حاضر بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا دو ماه آینده بهره برداری خواهند رسید.