تولد ۸ نوزاد در چهار زایمان دوقلویی در یک روز در بیمارستان بهشتی کاشان

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز هفتم شهریورماه، چهار زایمان دوقلویی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان با موفقیت انجام شد و در مجموع هشت نوزاد شامل شش دختر و دو پسر چشم به جهان گشودند.

وی افزود: تولد چهار دوقلو در یک روز، اتفاقی شیرین و مملو از نشاط و برکت برای خانواده‌هاست و در عین حال نشان‌دهنده ظرفیت و آمادگی مجموعه درمانی بیمارستان شهید بهشتی برای ارائه خدمات تخصصی و ایمن به مادران و نوزادان است.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده و فرزندآوری گفت: این رویداد را می‌توان در راستای توجه به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قرار داد و امیدواریم با تقویت حمایت‌های درمانی و فراهم شدن شرایط مناسب، شاهد تولدهای بیشتری در خانواده‌های ایرانی باشیم.

وی با اشاره به روند انجام این زایمان‌ها گفت: مسئولیت بیهوشی سه نفر از چهار مادر را شخصاً در اتاق عمل بر عهده داشتم و در کنار سایر اعضای تیم درمان، روند این زایمان‌ها با موفقیت انجام شد.

پهلوانی ضمن تبریک این اتفاق به خانواده‌های نوزادان، از تلاش و زحمات دکتر طیبه هاشمی، دکتر آلاله بلندرفتار و دکتر مرضیه طالبیان، متخصصان زنان و زایمان بیمارستان، و همچنین دکتر مهدی رجبی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش کارکنان اتاق عمل جنرال، بخش‌های زایمان و بستری زایمان، بخش نوزادان و NICU و نیز پزشکان متخصص کودکان و فوق‌تخصص نوزادان که با حضور و مراقبت تخصصی خود در حفظ سلامت مادران و نوزادان نقش داشتند، تشکر و قدردانی کرد.