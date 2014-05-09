به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در نشستی خبری که شب پنجشنبه (18 اردیبهشت) در مصلای امام خمینی (ره) محل برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد، از جمعآوری کتابی که نام «خلیج فارس» در آن جعل شده است، در غرفه یکی از کشورهای عربی در بخش بینالملل این نمایشگاه در ساعات پایانی روز گذشته خبر داد و تاکید کرد: کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در این خصوص رای صادر نکرد و تنها با جمعآوری اثر و دادن تذکر کتبی به مسئول غرفه، با این تخلف برخورد کرد.
رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در ادامه از صدور 59 رای در خصوص تخلفات بخش ناشران داخلی از سوی این کمیته و در 9 روز اول نمایشگاه خبر داد و با بیان اینکه از مجموع این آراء 22 رای در 5 روز نخست و 37 رای از روز پنجم به بعد صادر شده است، گفت: عمده این تخلفات، مواردی مانند ارائه و فروش کتب سایر ناشران بیش از سقف تعیین شده (5 عنوان)، عدم توجه به تذکرات شفاهی و کتبی بازرسان و ناظران، عرضه و فروش کالاهایی غیر از کتاب، انجام تبلیغات مغایر با ضوابط نمایشگاه و تصرف غیرقانونی غرفه سایر ناشران [مقصود غرفه ناشرانی است که از حضور در نمایشگاه انصراف دادند] است.
امیرزاده در خصوص آراء صادره برای این تخلفات هم یادآور شد: این مجازاتها هم شامل تذکر کتبی با درج آن در پرونده ناشر، ملزم کردن مسئول غرفه به جمعآوری کتب غیرمجاز که عمدتاً با همکاری خود ناشر انجام شده است، تعطیلی 1 روزه و یا 2 روزه غرفه، محرومیت از حضور در نمایشگاههای استانی کتاب در سال 93 و محرومیت از حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال آینده بوده است که بالغ بر 60 درصد آرا ناظر بر مورد اخیر (محرومیت از حضور در نمایشگاه بعدی کتاب تهران) است.
همچنین به گفته امیرزاده طی روز گذشته 2 عنوان کتاب که مجوز انتشار نداشته، جمعآوری شده است.
رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در عین حال موارد این تخلفات را عمدتاً تکراری و ناشی از ساختار غلط برگزاری نمایشاه کتاب تهران عنوان و با بیان اینکه «در این خصوص به صورت غیررسمی مباحثی مطرح شده که جمعبندی آن در پایان نمایشگاه به رئیس نمایشگاه اعلام خواهد شد» اضافه کرد: در صورت موافقت سایر اعضا، ما خواهان عدم پذیرش نمایندگی در نمایشگاه سال آینده هستیم و معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد، بخش عمدهای از تخلفات کاهش مییابد.
وی با اذعان به اینکه در صورت اجرای این سیاست، این احتمال وجود دارد که تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه کم شوند، در عین حال با ارائه پیشنهادی گفت: عرصه نشر ما قابلیت برگزاری 3 نمایشگاه کتاب را در طول سال دارد؛ یک نمایشگاه مخصوص کتب کاربردی که زمان آن میتواند دهه فجر باشد، یک نمایشگاه مخصوص فروشگاهها و عوامل توزیع کتاب که زمان آن میتواند هفته کتاب باشد و یک نمایشگاه حرفهای ویژه ناشران حرفهای که زمان آن میتواند همین زمان (ایام برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب) باشد.
امیرزاده بدون نام بردن از غرفه انتشارات «نصیرا» که از نمایشگاه اخراج شده است، در پاسخ به سوالی درباره کاربری این فضای نمایشگاهی در حال حاضر، گفت: این غرفه هماکنون خالی است و به ناشری واگذار نشده است.
رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در خصوص علت تعداد بالای آراء صادره از سوی این کمیته در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران هم تاکید کرد: از دلایلی که کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران توانست با فراغ بال و مبتنی بر مستندات، آراء لازمه ر صادر کند، اولاً میتوان به تاکیدات رئیس نمایشگاه مبنی بر لزوم نظارت دقیق، منصفانه و عادلانه جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ناشران و دوماً همافزایی مناسب و قابل توجهی که از سوی تمامی مجموعههای نظارتی در نمایشگاه صورت گرفت، اشاره کرد.
وی ادامه داد: کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران، روزانه تمام گزارشهایی را که احتمال تخلف در آنها وجود داشت و مستقیماً از کمیتههای مختلف ارسال میشد، بررسی میکرد و متناسب با استنادات این گزارشها و با رعایت جمیع جهات حقوقی و قانونی تصمیم میگرفت. اگرچه تعداد آرائی که سال گذشته صادر شد، کمتر از آراء صادره امسال بود اما این لزوماً به معنای بروز تخلفات بیشتر در نمایشگاه امسال نیست چرا که ما در سال گذشتهه در حوزه اطلاعرسانی آراء صادره بر اساس سیاستهای تبیین شده در آن دوره عمل کردیم. در هر حال امسال تخلفات صورت گرفته به خصوص در حوزه محتوایی کمتر از سال گذشته بوده است. ضمن اینکه باید تاکید کنم که میزان تخلفات ناشران حرفهای زیر 1 درصد است.
امیرزاده در مورد اینکه آیا آراء مربوط به محرومیت ناشر از حضور در نمایشگاه سال بعد هم، مثل آراء دوره قبل که پیش از نمایشگاه امسال نقض شد، صوری است؟ این شائبه را رد کرد و با قاطعیت گفت: بخش عمدهای از ناشران که امسال از حضور در نمایشگاه سال آینده محروم شوند، به منظور حفظ حقوق حرفهای نشر، قطعاً در نمایشگاه سال آینده حضور نخواهند داشت.
رئیس کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی ناشران که مرتکب تخلف شدهاند، برای فرافکنی اعلام کردهاند فلان کتاب غیرمجازی که آنها عرضه کرده بودند، همزمان از سوی برخی دیگر از ناشران هم عرضه میشود و از این جهت بر ذهنیت مخاطبان نسبت به برخی ناشران حرفهای تاثیر گذاشتهاند. شما در این خصوص چه اقدامی خواهد کرد؟ گفت: کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران صرفاً به گزارشهایی که از مبادی رسمی به کمیته ارائه میشود و پس از دو مرحله پالایش، استناد خواهد کرد. این گزارشها در مرحله اول از سوی بازرسهای میدانی و در مرحله دوم از سوی بازرسان ویژه کمیته تهیه میشوند. این گزارشها از کانالهای رسمی بررسی میشوند و لذا نقل قولهای غیررسمی، گمانهزنی خود افراد است و ما تا زمانی که به مستندات عینی نرسیم، نمیتوانیم این گزارشها را تائید کنیم.
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