ورزش همگانی ارزان ترین ورزش است/ همدان مستعد سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت صبح جمعه در همایش ملی پیاده روی خانوادگی شهرستان تویسرکان اظهار داشت: پایه تمامی ورزش ها، ورزش همگانی است و در این برهه از زمان برگزاری اینگونه همایش های پیاده روی نشان از تدبیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان در دولت تدبیر و امید است.

استاندار همدان با بیان اینکه آمادگی جسمانی جامعه در ورزش همگانی است، افزود: همچنین ورزش همگانی ارزان ترین ورزش در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همه وقت به ورزش همگانی اشاراتی دارند، عنوان داشت: دولت تدبیر و امید نیر به این امر همواره توجه دارد.

نیک بخت اضافه کرد: همدان استان مساعدی برای سرمایه گذاری خصوصا در امر گردشگری است که این امر نیز قابل اثبات است.

استاندار همدان بیان داشت: استان همدان از لحاظ اقلیم، آب و هوا، ریشه های تاریخی و باستانی متعددی قابلیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را دارد.

وی با اشاره به اینکه تنها یک شهر سفال در دنیا وجود دارد که آن نیز در استان همدان است، گفت: همچنین طولانی ترین غار آبی جهان نیز در استان همدان قرار دارد.

نیک بخت ابراز داشت: استان همدان از لحاظ مسافت یک و نیم تا سه ساعت با استان های همجوار خود از جمله استان تهران فاصله دارد و این زمینه را برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری همدان فراهم می کد.

استاندار همدان اذعان داشت: یکی از سرمایه گذاری ها می تواند در گردشگری سلامت باشد.

وی با بیان اینکه از هموطنان در ایران و خارج از کشور دعوت به همکاری دارم، اظهار داشت: استان همدان در راستای اقتصاد مقاومتی بعد از ماه رمضان همایشی برگزار خواهد کرد و در همین جا از سرمایه گذاران دعوت به همکاری می کنم.

نیک بخت در ادامه با اشاره به اینکه هدیه ای را برای شهروندان تویسرکان در نظر گرفته ام، گفت: قصد دارم با همکاری شهرداری، فرمانداری، نماینده مجلس و با استفاده از توان خیرین بخش خصوصی احداث پارک مناسب نفریحی در تویسرکان را در دستور کار خود قرار دهم.

استاندار همدان در پایان بیان داشت: همچنین 40 دستگاه دوچرخه که عامل ورزش همگانی است را به مردم تویسرکان هدیه می دهم.