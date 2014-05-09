اختتاميه طرح 27 يادواره فرهنگي در 27 مسجد و مدرسه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدير آموزش و پرورش بهشهر، پنج شنبه شب در اين مراسم با گراميداشت نام و ياد 27 شهيد فرهنگي بهشهر گفت: يادواره شهدا راهي مناسب در جهت ترويج فرهنگ شهادت در جامعه است.



ابوالقاسم ثلاثي افزود: شهدا نقش الگويي دارند و با توجه به هجمه هاي مختلف فرهنگي دشمن بايد در جهت مقابله با اين جنگ نرم از ارزش هاي مقدسي همچون شهدا و شهادت بهره برداري مناسب شود.



وي بيان داشت: اعتلا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و انتقال اين فرهنگ غني به دانش آموزان از مسائل مهمي است كه ما را بر آن داشت تا براي اولين بار در استان مازندران در طول يكسال يادواره شهداي فرهنگي بهشهر را در 27 مدرسه يا مسجد در بهشهر برگزار كنيم.



ثلاثي گفت: يادواره شهدا نقش بسزايي در انتقال فرهنگ ناب دفاع مقدس و حفظ ارزشها و حفظ نظام و تماميت ارضي دارد كه بايد با توجه به هجمه هاي فرهنگي دشمن بيش از گذشته در بين نسل جديد ترويج شود.



نماينده ولي فقيه در سپاه كربلاي مازندران نيز در سخناني اظهار داشت: شهداي فرهنگي دو رسالت مهم در طول دفاع مقدس بر عهده داشتند كه ضمن تبليغ و انتقال فرهنگ شهادت به نسل دانش آموز خود نيز پيشتاز شهادت بودند.



حجت الاسلام مختار نظري ادامه داد: آموزش و پرورش وظیفه دارد در پرورش دانش آموزان برای فراگیری فرهنگ شهادت تلاش کرده تا فرهنگ غني شهادت در بين نسلهای فعلی و آینده جامعه نهادينه شود.



وي خاطر نشان كرد: خانواده های شهدا حق بزرگی بر گردن آحاد مختلف جامعه دارند و همه دست اندركاران متولیان بايد با تدوین برنامه های گوناگون فرهنگی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا و حفاظت از ارزشهای دفاع مقدس در جامعه تلاش كنند.



حجت الاسلام نظري با اشاره به حضور خود در جبهه و در كنار رزمندگان گفت: شهداي ما بي مانند بودند و من شهيد مسعود سازگار يكي از فرهنگيان بهشهر را از نزديك بعد از عمليات بدرديدم، ايشان مردي سلحشور، با اخلاص و عشق به اهل بيت(ع) بود كه عشق به ائمه اطهار(ع) در اين شهيد بزرگوار بي مثال بوده است.

وي ادامه داد: شهدا براي پاسداري از انقلاب، پيروي از ولايت و كفر ستيزي به جنگ با دشمن رفتند و اين سه مسئله رسالت مهم شهداي ما بوده است.



نماينده ولي فقيه در سپاه كربلاي مازندران گفت: امروز با وجود 3 هزار ماهواره عليه ايران، هجمه و حمله فرهنگي دشمن مشهود است و در اين رابطه رسالت فرهنگيان بسيار سنگين است چرا كه متولي هدايت نسل جديد و جوانان و نوجوانان جامعه هستند.



حجت الاسلام نظري افزود: مربيان و معلمان ما نبايد تنها به تدريس بسنده كنند بلكه بايد ارزشهاي اين انقلاب را بدرستي براي نسل جديد تبيين كنند وايثار و شهادت شهدا را ماندگار كنند كه در غير اينصورت خيانت به شهدا است.



به گزارش مهر، شهيد مسعود سازگار، رمضانعلي موسي زاده، حسينعلي مهرزادي، عليرضا باطبي، عبدالوهاب محمديان، عبدالرضا كشاورزيان، نصرالله حقيقي، محمد تقي حيدري، اسماعيل عباس زاده، سيد جلال باقري، محمد زمان كاظمي، سيد ابراهيم لطيفي، محمد رضا ليواني، عبدالرضا معلمي گرجي، عبدالرحيم عليپور، محمد عليپور، سيد خليل ميرصابر، محمد رضا عموزاد، بابك آبشار، محسن غريب، محمود گرجي، حسينعلي عمراني، محمد مهدي فرقاني، مهدي فاضلي اشرفي، سيد علي نجفي، سيد تقي موسوي و خليل بياتي تروجني 27 شهيد فرهنگي شهرستان بهشهر هستند.