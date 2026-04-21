تداوم مقاومت مردم ایران؛ دشمنان سراب شکست را خواهند دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری پیش از ظهر سه شنبه در جمع اقشار مختلف مردم، هیئتی‌ها و اعضای هیئت انصارالمهدی شیرکلا در گلزار شهدا و بهشت فاطمه شهرستان بهشهر، بر اهمیت سرمایه مردمی و مقاومت همیشگی مردم ایران تأکید کرد.

وی گفت: جنگ ایران و آمریکا، در واقع جنگ بین حزب‌الله و حزب شیطان است. آنچه ما داریم، دشمن ندارد؛ سرمایه و ثروت عظیم مردمی که هیچ جای دنیا مشابه آن یافت نمی‌شود.

باقری افزود: مردم ما مطابق منویات مقام معظم رهبری در صحنه حاضر هستند و میدان و خیابان را بخشی از زندگی خود می‌دانند و تا پیروزی نهایی آن را ترک نخواهند کرد. دشمنان بدانند که سراب شکست جمهوری اسلامی، به گور خواهند برد و این سراب برای آنان به باتلاقی تبدیل خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور، با ادای احترام به مقام شهدا و قرائت فاتحه در مزار شهید مدافع حرم سردار کابلی، یاد و خاطره شهدای شهرستان بهشهر را گرامی داشت.