مهلت پذیرش آثار جشنواره شعر پریشان تا15خرداد/ استقبال استانهای مختلف از جشنواره

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: علاقمندان تا 15 خرداد ماه مهلت دارند که اشعار خود را به جشنواره شعر پریشان ارسال کنند.

وی گفت: افرادی که متقاضی شرکت در این جشنواره هستند می توانند اشعار خود را در هر قالب شعری به این جشنواره ارسال کنند.

ابراهیمی کارنامی گفت: جشنواره شعر پریشان برنامه ای است که علاقمندان می توانند احساس خود را در مورد دریاچه پریشان در شهرستان کازرون فارس که چندی است خشک شده در قالب شعر ارسال کنند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست فارس گفت: متقاضیان می توانند فرم ثبت نام را از سایت اداره محیط زیست فارس به آدرس fars.doe.ir دریافت کرده و پس از تکمیل آن به ای میل سازمان به آدرس mohitzistfars@yahoo.com ارسال کنند.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: آتار باید به صورت تایپ شده ارسال شوند.

استقبال استانهای دیگر از جشنواره شعر پریشان

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آثار رسیده به این جشنواره نیز بیان کرد: از میان آثار رسیده به جشنواره شاعران دیگر استانها نیز آثار خود را ارسال کرده اند.

وی با ابراز خرسندی از این موضوع گفت: این امر جای خوشحالی دارد که حساسیت عمومی نسبت به دریاچه پریشان ایجاد شده که هموطنان سایر استانها نیز درباره دریاچه پریشان شعر سروده اند.

مدیر کل حفاظت از محیط زست استان فارس از مردم استان فارس و شهرستان کازرون نیز دعوت کرد که هرچه سریعتر آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.

وی عنوان کرد: احساس دوستداران محیط زیست درباره تالاب بین المللی پریشان، راهکارهای احیاء دریاچه پریشان، خشکی پریشان و مهاجرت پرندگان از تالاب، امید به آینده پریشان و تنوع زیستی در تالاب پریشان ازجمله محورهای جشنواره شعر پریشان است.

جشنواره شعر پریشان از سوی سازمان محیط زیست فارس، خبرگزاری مهر در شیراز، موسسه 13 فروردین شهرستان کازرون برگزار می شود و مراسم اختتامیه آن نیز مقارن 22 خرداد در دفتر خبرگزاری مهر خواهد بود.