راه اندازی خانه کودک و شاهنامه/ بازدید رایگان از آرامگاه فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثانوی ظهر شنبه در تشریح فعالیتهای شهرداری به مناسبت روز گرامیداشت فردوسی اظهار کرد:امسال روز گرامیداشت حکیم فردوسی همزمان با ولادت با سعادت امیرالمومنین است و به این مناسبت 40 بنر رولآپ 3در4 از اشعار دینی شاهنامه متناسب با این موضوع در سطح شهر مشهد نصب می شود.
ثانوی با اشاره به اتفاق صورت گرفته در مورد نصب این رول آپ، تاکید کرد: مقبره حکیم فردوسی از جاذبههای گردشگری شهر مشهد است و شهرداری مشهد امسال تلاش می کند با همکاری دستگاهای فرهنگی دیگر مانند میراث فرهنگی و ارشاد اقداماتی متفاوت را در روز گرامیداشت فردوسی به اجرا در آورد.
همایش بزرگداشت فردوسی در روز 25 اردیبهشت ماه
مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد اعلام کرد: همایش بزرگداشت فردوسی در روز 25 اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه فردوسی برگزار می شود.
وی ادامه داد: به همین مناسبت شهرداری مشهد توزیع 5 هزار نسخه محصول فرهنگی در قالب 5 عنوان کتاب داستان، برچسب، کتاب رنگآمیزی، هدیههای فرهنگی را در دستور کار دارد.
ثانوی گفت: خانه کودک و شاهنامه در فضایی به مساحت 100 مترمربع و تجهیز آن برای کودکان راه اندازی شده است.
مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد بیان کرد: برنامه های ویژه کودکان و دانش آموزان مقطع ابتدایی به ویژه مقطع اول و دوم دبستان در این فرهنگسرا اجرا می شود و رموز شاهنامه در قالب فضایی کودکانه رمزگشایی میشود.
تورهای گردشگری برای دانش آموزان مناطق محروم
وی همچنین اعلام کرد:اتوبوسهایی به مقصد آرامگاه فردوسی دانشآموزان مدارس مختلف سطح شهر مشهد، به ویژه دانشآموزان مناطق محروم را به صورت رایگان به این مکان گردشگری خواهد برد.
مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد از دیگر فعالیتهایی که به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی انجام میشود به موضوع اجرای تئاترهای خیابانی اشاره و گفت: موضوعات پندآموز شاهنامه در سطح معابر و چهارراههای بزرگ شهر به صورت تئاترخیابانی اجرا میشود.
نقالی هفتخوان رستم در بوستان ملت
ثانوی نقالی هفتخوان رستم در بوستان ملت را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این نقالی در 7 پرده اجرا میشود و در بوستان کوهسنگی نیز 20 نقالی به اجرا در میآید.
وی با اشاره به برگزاری جشن حماسه سرای شهر بهشت بیان کرد: این جشن در فرهنگسرای بهشت اجرا می شود و همچنین به این مناسبت پایگاههای راهنمای زائر خدمات ویژهای به افرادی که قصد حرکت به سمت آرامگاه فردوسی را دارند، ارائه میکنند.
مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد از اجرای نمایش پرفورمنس با چهره حکیم ابوالقاسم فردوسی را در روز 24 اردیبهشت خبرداد و گفت: برنامه زنده تلویزیونی نیز به همین مناسبت اجرا میشود.
ثانوی به اقدامات عمرانی در منطقه آرامگاه فردوسی و آسفالت بولوار شاهنامه و بهسازی ورودی آرامگاه اشاره و عنوان کرد: المانهای واقع در مسیر ورودی آرامگاه نیز بازسازی شده اند.
وی گفت: به دلیل همزمانی روز 25 اردیبهشت جاری با روز شهادت حضرت زینب(س) برنامه خاصی در این روز اجرا نمیشود و بازدید در این روز برای شهروندان رایگان است.
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