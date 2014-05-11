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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

طی 24 ساعت گذشته؛

حوادث رانندگی در آزاد راه کربلا 2 کشته برجای گذاشت

حوادث رانندگی در آزاد راه کربلا 2 کشته برجای گذاشت

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: حوادث رانندگی طی 24 ساعت گذشته در آزاد راه کربلا، محور ساوه – همدان 2 کشته و 5 مجروح برجای گذاشت.

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصادف یک خوردوی سمند با کامیون هیوندا و عابر پیاده در روز گذشته در لاین شمالی کیلومتر 86 محور ساوه – همدان منجر به فوت یک نفر شد.

وی، عدم نصب تابلو علائم ایمن در مسیر، پیاده کردن مسافر در سطح آزاد راه و عدم توجه به جلو کامیون هیوندا را علت این حادثه رانندگی عنوان کرد.

سرهنگ حسنی ادامه داد: تصادف دو کامیون بنز با یکدیگر در لاین شمالی کیلومتر 80 محور ساوه – همدان، نیز در روز گذشته یک کشته به همراه داشت.

وی با بیان اینکه عدم توجه به جلو وعدم نصب علائم در آزاد راه علت این حادثه گزارش شده است، تصریح کرد: هر دو راننده کامیون به صورت 50 درصد در این حادثه رانندگی مقصر شناخته شده اند.

گفتنی است آزاد راه کربلا در محور ساوه - همدان یکی از آزاد راه های حادثه خیز استان مرکزی است و آمار تصادفات در آن بسیار زیاد است به طوری که می توان به وقوع 5 تصادف طی 48 ساعت گذشته در این محور اشاره کرد.
 

کد مطلب 2289540

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