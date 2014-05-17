بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با گذشت چند روز از انتشار آلبوم جدیدش مخاطبان استقبال خوبی از آن به عمل آورده اند، تصریح کرد: خدا را شکر در این مدت کوتاهی که از انتشار سراسری آلبوم «فوق العاده» می‌گذرد شاهد بازتاب‌های خوبی در بین مخاطبان بودم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و این اثر مورد قبول مخاطبان سخت‌گیر موسیقی پاپ کشورمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به انتشار آثار قبلی ام در حوزه موسیقی پاپ باید طوری برنامه‌ریزی و پیش‌بینی می کردم که این آلبوم ضمن حفظ چارچوب های همیشگی کارهای گذشته، دارای تفکر و رویکرد جدیدی نیز باشد بنابراین کار را به سمتی پیش بردم که آلبوم «فوق العاده» به نسبت دو آلبوم قبلی متفاوت‌تر باشد و بتواند طیف بیشتری از مخاطبان را جذب خود کند.

خواننده و آهنگساز آلبوم «فوق العاده» درباره مضمون ترانه‌های منتشر شده در این اثر خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های موسیقی پاپ این است که مطابق با شرایط روز جامعه خود حرکت می‌کند بنابراین خواننده و هنرمندی می تواند موفقیت بیشتری کسب کند که بتواند آثاری را مطابق با این شرایطی که به آن اشاره کردم تولید کند. در این آلبوم هم من تلاش کردم ضمن ارائه ترانه‌های عاشقانه از ترانه‌های اجتماعی نیز استفاده کنم و امیدوارم بتوانم بازتاب‌های خوبی از این فضا دریافت کنم.

صفوی درباره برگزاری کنسرت های داخلی و خارجی خود بعد از انتشار تازه ترین آلبومش تصریح کرد: به زودی کنسرت های داخلی‌ام در تهران و چند شهر کشور آغاز می‌شود ضمن اینکه برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای برگزاری کنسرت در خارج از کشور داشته‌ام که طبق پیش‌بینی‌های انجام گرفته اولین مقصد کنسرت‌های خارج از کشور ما کانادا خواهد بود که به زودی جزییات آن را اعلام خواهم کرد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود در معرفی اجمالی آلبوم «فوق‌العاده» که روز 24 اردیبهشت ماه توسط موسسه آوای هنر وارد بازار موسیقی شده است، توضیح داد: در این آلبوم سیدمحمد کاظمی و مریم اسدی به عنوان ترانه‌سرا، کوشان حداد و غلامرضا صادقی تنظیم‌کننده و من به عنوان خواننده و آهنگساز حضور دارم. این در حالی است که فوق العاده، خاطره، اولین قرار، فهمید، آشتی، بگو آره، رفیقم باش، یادته، چندبار عاشق شدی، سوءتفاهم و چقدر خوبه قطعات این آلبوم را تشکیل می دهند.

بهنام صفوی متولد سال 62 در شهر شیراز است که تحصیلات تکمیلی خود را در رشته عمران به پایان رسانده است. این هنرمند موسیقی را از سنین کودکی با نواختن پیانو و در کنار آن نواختن سازهای کوبه ای آغاز کرد و از آن زمان تا کنون به صورت مستمر در حوزه موسیقی و نوازندگی به فعالیت خود ادامه داد.

صفوی سال 85 با انتشار قطعه «تمنا» خود را به جریان رسمی موسیقی پاپ ایران معرفی کرد که استقبال مردم از این اثر این انگیزه را در او ایجاد کرد که دو سال بعد از انتشار این قطعه آلبوم «عشق من باش» را در بازار موسیقی منتشر کند. او در سال 91 هم آلبوم «آرامش» را روانه بازار موسیقی کرد.

برگزاری کنسرت های مختلف داخلی و خارجی و همچنین تولید چندین تک آهنگ از جمله فعالیت‌های این خواننده در حوزه موسیقی است.