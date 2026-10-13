استقرار تیم سیار اهدای خون در کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف تسهیل مشارکت شهروندان در اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون در ساختمان انتقال خون کنگاور، واقع در مجاورت بیمارستان شهید چمران، مستقر خواهد شد و از داوطلبان برای حضور در این برنامه دعوت می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، گفت: تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند به همراهی و مشارکت مستمر شهروندان وابسته است و هر اهدای خون می‌تواند در روند درمان بیماران نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده ادامه داد: شهروندان کنگاوری می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی با دعوت از مردم نیک‌اندیش شهرستان برای همراهی با این برنامه، خاطرنشان کرد: اهدای خون علاوه بر کمک به تأمین نیاز مراکز درمانی، فرصتی برای مشارکت مستقیم مردم در نجات جان بیماران فراهم می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با حضور در این برنامه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم شوند.