روسیه یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه‌ شنبه اعلام کرد که یک خبرنگار ژاپنی که به ظن جاسوسی بازداشت شده بود، به بازداشتگاهی در مسکو انتقال داده شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این خبرنگار در دفتر روزنامه ژاپنی «هوکایدو شیمبون» در شهر «یوژنو-ساخالینسک» یعنی مرکز اداری منطقه ساخالین فعالیت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری تاس، مرکز روابط عمومی سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که وی اندکی پیش از ترک روسیه، در ساخالین بازداشت شده است.

این نهاد امنیتی اضافه کرد که اداره تحقیقات آن، پرونده‌ای کیفری علیه این خبرنگار ژاپنی بر اساس ماده ۲۷۶ قانون کیفری روسیه (مربوط به جرم جاسوسی) تشکیل داده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه افزود که تحقیقات نشان داده است این خبرنگار به دستور یک سرویس اطلاعاتی خارجی، اطلاعاتی را در مورد توانمندی‌های دفاعی روسیه جمع‌آوری و ذخیره کرده بود تا علیه امنیت روسیه مورد استفاده قرار گیرد.

این نهاد همچنین اعلام کرد که دادگاه منطقه «لفورتوو» در مسکو حکم بازداشت متهم را صادر کرده و اقدامات تکمیلی تحقیقاتی و عملیاتی در جریان است.