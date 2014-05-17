سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضد تروریسم در سوریه هستند/رقابت با بشار اسد دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، حسان النوری یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفت: میان سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سوریه اختلاف نظری درباره مقابله با گروه های مسلح وجود ندارد دشمن ما تغییر نکرده است همگی ضد تروریسم هستیم.

وی افزود: اوضاع در مرکز کشور برای برگزاری انتخابات خوب است اما در مناطق ساحلی بسیار خوب و در مناطق جنوبی سوریه رو به بهبود است.برخی از سوری ها هنوز درباره چگونگی برخورد با این دموکراسی جدید دچار شک و ترس هستند.حتی برخی دوستان به طور علنی می ترسند از من حمایت کنند اما در رسانه های دولتی پوشش کاملا عادلانه است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه افزود: مشکل این است که باید با فردی رقابت کنی که 14 سال رئیس کشور بوده و فرزند رئیس جمهوری سابق است.اما من از شجاعت زیادی برخوردار هستم.من با اسد نیستم و تا پایان با وی رقابت خواهم کرد.

النوری بیان کرد: اگر انتخاب شوم تلاش خواهم کرد که با همه کشورها رابطه برقرار کنم و به شکل جسورانه ای با غرب رابطه برقرار کنم.

وی با اشاره به آمادگی خود برای گفتگو با گروههای مسلح افزود: هرگز با گروههای تروریستی مذاکره نمی کنم.هرچند که نظام به اندازه کافی به خواسته های تظاهرات کنندگان در مارس2011 توجه نکرد اما انتقاد از نظام در حال حاضر اشتباه است.

وی که طرفدار اقتصاد آزاد است یکی از اولویت های خود را بازسازی زیر ساخت ها و توجه به قشر متوسط جامعه سوریه دانست و افزود: بدون طبقه متوسط سوریه راه به جایی نخواهد برد.