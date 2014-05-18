کشتارگاه های دام بهار 60 درصد نیاز استان همدان را تأمین می کنند

محمد دارایی در گفتگو با مهر اطهار داشت: کشتارگاه های شهرستان بهار یکی از مهمترین کشتارگاه های استان همدان به لحاظ تأمین گوشت قرمز شهرهای اسدآباد، همدان، لالجین و صالح آباد به شمار می رود.

دارایی اظهار داشت: سال گذشته از بیش از 10 هزار رأس دام سبک کشتارگاههای شهرستان بهار که شامل گوسفند و بز می شود، دو هزار و 122 تن مواد پروتئینی استحصال شده است.

دارائی افزود: در حوزه دام سنگین نیز سال گذشته از 11 هزار و 336 رأس، دو هزار و 500 تن گوشت گاو استحصال شد.

وی همچنین در مورد تولیدات حوزه طیور شهرستان بهار نیز گفت: در این حوزه ماهانه از 280 هزار قطعه مرغ به صورت میانگین 32 تا 63 تن گوشت مرغ تولید می شود.

دارائی با اشاره به اینکه در حوزه پرورش طیور شهرستان بهار در چهار فصل وضعیت جوجه ریزی روند طبیعی خود را طی می کند گفت: تولیدات حوزه طیور شهرستان علاوه بر تأمین نیاز استان همدان به کشورهای مجاور نیز صادر می شود.