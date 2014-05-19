سرانه فضای سبز پایتخت به 18 متر مربع می رسد/ سرانه مصرف گل در ایران کمتر از 10 شاخه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مختاری در افتتاح دوازدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات پارکی و صنایع وابسته با اشاره به جایگاه ایران در بین کشورهای پرمصرف گل و گیاه گفت: همسایگان جنوبی کشور خریداران گل های ما هستند. البته بخشی از بازار گل دنیا در انحصار چند کشور قرار دارد که با برنامه ریزی ها شرایط ایران هم می تواند مناسب تر شود زیرا صنعت گل و گیاه با حمایت مسوولان می تواند به صنعتی فراگیر تبدیل شود.

وی با بیان اینکه درآمدزایی و ارزآوری گل و گیاه در شکل پیشرفته آن بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: متاسفانه در صادرات گل پیشرفت خوبی نداشته ایم به طریقی که 40 تا 50 میلیون دلار صادرات گل در طول سال داریم که اگر این موضوع حمایت شود می توانیم حضور به موقعی در بازارهای جهانی گل و گیاه داشته باشیم. همچنین در این بین می توان در زمینه بسته بندی و حمل و نقل هم فعالیت کنیم تا حضور پرقدرتی در بازار گل دنیا داشته باشیم .

مختاری با تاکید بر اینکه سرانه مصرف گل در ایران کمتر از 10 شاخه است که این خیلی پایین تر از سرانه 100 شاخه گل در دنیا است، گفت: در طول 5روز از نمایشگاه گل و گیاه سال قبل بیش از 2میلیون نفر بازدیدکننده داشتیم که تعداد بازدیدکنندگان بعد از نمایشگاه کتاب تعداد حائز اهمیتی بود. رکود و عدم نوسازی این صنعت و همچنین کم توجهی به گل و گیاه مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا این صنعت روپا شود.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال 132 تولیدکننده داخلی و 34 تولید کننده خارجی حضور دارند، افزود: همچنین در 5روز برگزاری نمایشگاه کاروان گل در سطح شهر تهران در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه سرانه فضای سبز تهران 15.5 مترمربع است، تصریح کرد: در سال 84 سرانه فضای سبز 9 مترمربع بود اما در برنامه پنج ساله دوم در نظر داریم این میزان را به 18 متر افزایش دهیم. همچنین ایستادگی هوا و مشکل ریزگردها از موضوعاتی است که مهم هستند. در نظر داریم با گونه های بومی شهر تهران و توزیع عادلانه فضای سبز، سرانه فضای سبز را افزایش دهیم . توزیع عادلانه فضای سبز در شهر تهران باید در دستور کار قرار گیرد به طوری که این موضوع در مناطق7 ،11و 17 که سرانه فضای سبز پایینی دارند در حال انجام است تا سرانه فضای سبز این مناطق نیز به حداقل برسد .

وی با تاکید بر اینکه براساس استاندارد بین المللی سرانه فضای سبز شهر تهران باید به 20 تا 25 مترمربع افزایش یابد، اشاره کرد: تا سال 83، یک هزار و 230 بوستان در شهر تهران داشتیم اما در حال حاضر تعداد بوستان های پایتخت 2 هزارو 65 بوستان رسیده است .

مختاری در خصوص طرح کمربند سبز شهر تهران که قبل از انقلاب اسلامی 900 هکتار جنگل کاری را شامل می شد هم خاطر نشان کرد: در حال حاضر 32 هزار هکتار طرح کمربندسبز شهر تهران در دستور کار قرار دارد که در حال حاضر 3هزار و 800 هکتار آن اجرا شده است و قرار است در دامنه جنوبی البرز نیز این طرح انجام شود. ضمن اینکه طرح سبز کمربند شهر تهران به 37 هزار هکتار رسیده است.