حماسه اقتصادی و مدیریت جهادی در البرز در حال عملیاتی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری در آیین افتتاحیه یک کارخانه تولید مواد گوشتی در شهر چهار باغ هشتگرد با بیان اینکه توسعه بخش صنعت یکی از اهدافی است که دنبال می کنیم، اظهار داشت: استان البرز دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها توان اقتصادی استان را با جهش و تحولات اساسی مواجه کنیم.



وی در ادامه با اشاره به همایش برد- برد که هفته گذشته در کرج برگزار شد، یادآور شد: زمستان سال 92 این طرح با اعلام فراخوانی آغاز شد و در مدت یک ماه بیش از دو هزار و 115 طرح جهت سرمایه گذاری در جای جای این نقطه از استان با حجم سرمایه گذاری 15 هزار میلیارد تومانی در تمامی بخش های تولیدی، خدماتی وصنعتی ارائه شد.



طاهری تصریح کرد: پس از برگزاری این همایش در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری حماسه اقتصادی و مدیریت جهادی با عزم یکایک مسئولان این استان در صدور مجوزها در حال اجرا و عملیاتی شدن است.



وی افزود: اگر هنر عملیاتی سازی تنها 10 درصد این طرح ها در استان وجود داشته باشد شاهد هزار و 500 میلیارد تومان رهاورد برای استان خواهیم بود.







