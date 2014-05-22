به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در جمع تعدادی از روحانیون و طلبه‌های حوزه علمیه قم که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ترویج دهه‌های پیاپی عزاداری را زمینه ساز رویگردانی جامعه از عزای اهل بیت (ع) دانست و گفتند: همین طور پشت سر هم دهه درست کردن، توسط جامعه قابل پذیرش نیست و به مرور زمان زمینه انکار مجموعه عزاداری‌ها را به وجود می‌آورد. افراط در عزاداری‌ها به تفریط می‌انجامد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع هتک عزاداری را عرف تشخیص می‌دهد و مسئله ای شرعی نیست، خاطرنشان کرد: حدیث خاصی راجع به مدت زمان عزاداری‌ها وجود ندارد. از نظر شرعی هتک حرمت عزای اهل بیت (ع) خلاف شرع است، اما این که چه کاری هتک حرمت است را خود افراد باید تشخیص بدهند.

استاد برجسته حوزه افزود: عقیده ما درباره اینکه آیا شادی در ایامی غیر از روز شهادت، موجب هتک حرمت می‌شود یا خیر، حجت نیست بلکه تشخیص این موضوع بر عهده عرف است جامعه مشخص می‌کند تا چه زمانی باید عزا نگه داشته شود.

عده‌ای با افراط در عزاداری‌ها زمینه هتک حرمت را فراهم می‌کنند

آیت الله شبیری زنجانی با ابراز نگرانی از اینکه عده‌ای امروزه با افراط در عزاداری‌ها زمینه هتک حرمت را فراهم می‌کنند، گفت: این افراد در این زمینه مسئولند. آیا واقعا کسی که مدعی محب اهل بیت (ع) بودن است موظف به چنین کارهایی است؟!

وی ادامه داد: امروزه برخی از منبری‌ها و بعضی از مداح‌های بی تقوا حرفهای بی سند و مجالس بی سندی را ترویج می‌کنند نظر عرف، پس از ترویج آن در جامعه، ممکن است به اینکه هرگونه مجلس شادی در این ایام، هتک حرمت باشد تغییر کند البته در این صورت موضوع هتک حرمت محقق است و افراد هم شرعا موظفند هتک حرمت نکنند ولی آیا ما باید دنبال این باشیم که آنقدر در اذهان مردم بعضی از مصادیق را به عنوان هتک عزاداری مطرح کنیم و آن را تبلیغ کنیم تا واقعا عرف آن را هتک بداند؟ آیا شرع چنین سفارشی به ما کرده است؟