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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

آغاز اجلاسیه تبیین شخصیت پیامبر اعظم (ص) از دیدگاه صحیفه سجادیه در یزد

آغاز اجلاسیه تبیین شخصیت پیامبر اعظم (ص) از دیدگاه صحیفه سجادیه در یزد

یزد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به انتخاب مجدد یزد به‌عنوان پایتخت صحیفه سجادیه بر ضرورت ترویج معارف سجادی از طریق هنر و فرهنگ تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی ظهر پنجشنبه در اجلاسیه «تبیین شخصیت پیامبر(ص) از دیدگاه صحیفه سجادیه» با اشاره به انتخاب مجدد یزد به‌عنوان پایتخت صحیفه سجادیه، بر ضرورت عبور از رویکردهای سنتی و ورود به فضاهای نوین فرهنگی تأکید کرد.

وی با یادآوری تجربیات سال ۱۴۰۰ و چالش‌های پیش‌آمده در آن دوره، تصریح کرد: امسال فرصت است تا با تمرکز بر رونق خواندن ادعیه در محافل و مساجد، توجه عمومی را به ابعاد علمی و معرفتی این کتاب جلب کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای انتقال پیام‌های جاودانه امام سجاد(ع) به جامعه، باید از ظرفیت‌های هنری بهره جست تا معارف صحیفه از حالت نظری خارج شده و در قالب رفتار و عمل در جامعه نمود یابد.

کد مطلب 6929672

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