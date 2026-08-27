آغاز اجلاسیه تبیین شخصیت پیامبر اعظم (ص) از دیدگاه صحیفه سجادیه در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی ظهر پنجشنبه در اجلاسیه «تبیین شخصیت پیامبر(ص) از دیدگاه صحیفه سجادیه» با اشاره به انتخاب مجدد یزد به‌عنوان پایتخت صحیفه سجادیه، بر ضرورت عبور از رویکردهای سنتی و ورود به فضاهای نوین فرهنگی تأکید کرد.

وی با یادآوری تجربیات سال ۱۴۰۰ و چالش‌های پیش‌آمده در آن دوره، تصریح کرد: امسال فرصت است تا با تمرکز بر رونق خواندن ادعیه در محافل و مساجد، توجه عمومی را به ابعاد علمی و معرفتی این کتاب جلب کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای انتقال پیام‌های جاودانه امام سجاد(ع) به جامعه، باید از ظرفیت‌های هنری بهره جست تا معارف صحیفه از حالت نظری خارج شده و در قالب رفتار و عمل در جامعه نمود یابد.