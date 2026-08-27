به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا در شرایطی برای تقویت رقابتپذیری اقتصادی خود تحت فشار قرار گرفته که رقابت با آمریکا و چین و همچنین افزایش هزینههای انرژی و تولید، موقعیت صنایع اروپایی را دشوارتر کرده است.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، بر ضرورت تقویت توان رقابتی اقتصاد اروپا تأکید کرده است. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که شرکتهای اروپایی با هزینههای بالاتر انرژی، مقررات گسترده و فشار رقابتی از سوی شرکتهای آمریکایی و چینی مواجه هستند.
اروپا در سالهای اخیر تلاش کرده سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، انرژی پاک و زیرساختهای دیجیتال را افزایش دهد، اما شکاف سرمایهگذاری با آمریکا و چین همچنان یکی از نگرانیهای اصلی سیاستگذاران اروپایی است.
مقامهای اروپایی همچنین بر ضرورت کاهش موانع داخلی در بازار واحد، تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از صنایع راهبردی تأکید دارند؛ اقداماتی که میتواند به افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه شرکتهای اروپایی در بازار جهانی کمک کند.
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