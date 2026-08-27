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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی افزایش امیدها به بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، هزینه حمل‌ونقل دریایی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، کاهش قیمت نفت پس از افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات و کاهش اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، بخشی از نگرانی‌های بازار انرژی را کاهش داده است. با این حال، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی همچنان بالا مانده و فعالان بازار نسبت به تداوم ریسک‌های منطقه‌ای محتاط هستند.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و هرگونه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و زمان سفر کشتی‌ها را افزایش دهد. این مسئله علاوه بر بازار نفت، بر هزینه تجارت کالا و زنجیره‌های تأمین جهانی نیز اثر می‌گذارد.

فعالان صنعت کشتیرانی معتقدند حتی در صورت کاهش تنش‌ها، بازگشت کامل بازار حمل‌ونقل به شرایط عادی به زمان نیاز خواهد داشت؛ زیرا شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران همچنان ریسک‌های امنیتی منطقه را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

کد مطلب 6929571
سمیه رسولی

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