به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، کاهش قیمت نفت پس از افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات و کاهش اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، بخشی از نگرانیهای بازار انرژی را کاهش داده است. با این حال، هزینههای حملونقل دریایی همچنان بالا مانده و فعالان بازار نسبت به تداوم ریسکهای منطقهای محتاط هستند.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و هرگونه اختلال در رفتوآمد کشتیها میتواند هزینه بیمه، حملونقل و زمان سفر کشتیها را افزایش دهد. این مسئله علاوه بر بازار نفت، بر هزینه تجارت کالا و زنجیرههای تأمین جهانی نیز اثر میگذارد.
فعالان صنعت کشتیرانی معتقدند حتی در صورت کاهش تنشها، بازگشت کامل بازار حملونقل به شرایط عادی به زمان نیاز خواهد داشت؛ زیرا شرکتهای کشتیرانی و بیمهگران همچنان ریسکهای امنیتی منطقه را در محاسبات خود لحاظ میکنند.
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