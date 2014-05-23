محمدعلی نوریان در گفتگو با مهر در خصوص اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، اظهار داشت: ما فکر می کنیم که در بسیاری از مسیرها به ویژه پروازهایی که شرکت‌های متعددی آن را انجام می‌دهند قیمت بلیت کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه البته در مسیرهایی که پروازها انحصاری است و نقاط محروم است دولت پشتیبانی می کند، بیان کرد: امیدوایم که در این مسیرهایی که پروزاها محدود است مسایل خاص و مشکلاتی نداشته باشیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با اشاره به اینکه با تنوع سازی نرخ بلیت مردم امکان انتخاب دارند، گفت: مردم می توانند انتخاب کنند که چه هزینه ای را برای بلیت بپردازند بنابراین در برخی از مسیرها ممکن است رقم کمتری بپردازند.

نوریان تصریح کرد: امیدواریم که با اجرای این قانون، صنعت حمل و نقل هوایی با رشد و توسعه بیشتری همراه شود و با کاهش نرخ بلیت در برخی از زمان ها و مسیرها، مسافران بیشتری از این پروازها استفاده کنند.