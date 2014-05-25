توهین به مقدسات مذاهب جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: دین اسلام، دین رحمت و رسول اسلام، رسول رحمت است. این دین و آن رفتار پیغمبر و امیرالمؤمنین(ع) جایی برای حرکت‏های تکفیری و این تندی‏ها باقی نمی‌گذارد. فقاهت در این گونه جریانها از بین رفته است، سب و لعن علنی جایز نیست و دستور خود ائمه(ع) بر خلاف این است.

وی افزود: در روایات دو مطلب آمده، یکی نفی و دیگری اثبات. نفی این که نباید با اتباع مذاهب دیگر دشمنی کرد و به مقدسات آنها توهین نمود و لعن و سبّ بزرگان آنها جایز نیست. زیرا موجب دور کردن آنها از اهل بیت(ع) و معارف آنها می ‏شود. دیگر این که فرمودند؛ در نمازهای جماعت آنها شرکت و به آنها محبت کنید، از مرضای آنها عیادت و سخنان و معارف ما را برای آنها بیان کنید.

آیت الله وحید خراسانی ضمن استقبال از هدف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خصوص شناسایی و ایجاد تشکل سادات شیعه و اهل سنت گفت: این قضیه بسیار حائز اهمیت است. سیادت اگر فهمیده شود از اسباب تقویت و ترویج دین است.

وی ادامه داد: هم سادات و هم اولادی که از سوی مادر منتسب هستند بلا اشکال به حکم کتاب و سنت هم اولادند. منتهی در رسیدن خمس بین سید مرتضی و بقیه اختلاف هست که موضوع در خمس، هاشمی است و این در اولاد منتسب از مادر صدق نمی‏‌کند.