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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

آیت‌الله وحید خراسانی:

توهین به مقدسات مذاهب جایز نیست

توهین به مقدسات مذاهب جایز نیست

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه رفتار پیغمبر و امیرالمؤمنین‌(ع) جایی برای حرکت‏های تکفیری و این تندی‏ها باقی نمی‌گذارد، گفت: فقاهت در این گونه جریانها از بین رفته است، سب و لعن علنی جایز نیست و دستور خود ائمه بر خلاف این است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: دین اسلام، دین رحمت و رسول اسلام، رسول رحمت است. این دین و آن رفتار پیغمبر و امیرالمؤمنین(ع) جایی برای حرکت‏های تکفیری و این تندی‏ها باقی نمی‌گذارد. فقاهت در این گونه جریانها از بین رفته است، سب و لعن علنی جایز نیست و دستور خود ائمه(ع) بر خلاف این است.

وی افزود: در روایات دو مطلب آمده، یکی نفی و دیگری اثبات. نفی این که نباید با اتباع مذاهب دیگر دشمنی کرد و به مقدسات آنها توهین نمود و لعن و سبّ بزرگان آنها جایز نیست. زیرا موجب دور کردن آنها از اهل بیت(ع) و معارف آنها می ‏شود. دیگر این که فرمودند؛ در نمازهای جماعت آنها شرکت و به آنها محبت کنید، از مرضای آنها عیادت و سخنان و معارف ما را برای آنها بیان کنید.

آیت الله وحید خراسانی ضمن استقبال از هدف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خصوص شناسایی و ایجاد تشکل سادات شیعه و اهل سنت گفت: این قضیه بسیار حائز اهمیت است. سیادت اگر فهمیده شود از اسباب تقویت و ترویج دین است.

وی ادامه داد: هم سادات و هم اولادی که از سوی مادر منتسب هستند بلا اشکال به حکم کتاب و سنت هم اولادند. منتهی در رسیدن خمس بین سید مرتضی و بقیه اختلاف هست که موضوع در خمس، هاشمی است و این در اولاد منتسب از مادر صدق نمی‏‌کند.

 

کد مطلب 2298541

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