گسترش همکاری مخالفان سوری و گروهک تروریستی منافقین با چراغ سبز آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع،"احمد الجربا" رئیس ائتلاف موسوم به مخالفان سوریه در دیدار با "مریم رجوی" سرکرده گروهک تروریستی منافقین در فرانسه بر حمایت از این گروهک تروریستی تأکید کرد.

به موجب بیانیه ای که این گروهک تروریستی در خصوص جزئیات این دیدار منتشر کرده است ، رهبر شورشیان سوری، گروهک تروریستی منافقین را برادر و همراه مخالفان و شورشیان سوری خوانده است.

وی همچنین مدعی شد که سرنوشت مردم ایران و مخالفان سوری به هم گره خورده است.

"بدر جاموس" نماینده دبیرکل ائتلاف مخالفان سوری ، پیشتر در خصوص دیدار با سرکردگان منافقین اظهار داشت: دیدار ما با گروهک مجاهدین خلق برای شناخت بیشتر، هماهنگی فعالیتها و تبادل تجربیات مشترک است.

گروهک تروریستی منافقین پیشتر در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا بود و پس از انجام خوش خدمتیهای اعضایش توانست از این لیستها خارج شود.

گروهک تروریستی منافقین در كشتار مظلومانه حجاج بيت‌الله‌‌الحرام در مكه در سال 66 با حكام آل سعود همكاري كرده‌اند و در سال 1990 میلادی نیز حکومت بعث صدام را برای سرکوب قیام خونین شیعیان عراق همراهی کردند.

رژیم صهیونیستی نیز از این گروهک تروریستی حمایتهای مالی می کند.