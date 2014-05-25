4.5 میلیون دانش آموز در کشور با اولیا کم سواد مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی آموزشی معاونین و روسای سوادآموزی کشور در مرکز آموزشی شهید سعیدی مشهد اظهارکرد: ایران از وجود 3 میلیون کم سواد و 1.5 میلیون بی سواد در رنج است.

معاون سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این انتقاد به صورت جدی بر آموزش و پرورش وارد است چرا که فاصله طبقاتی را تشدید و تشریع کرده است.

باقرزاده تاکید کرد: دولت هدایت، فلسفه حکومت در جامعه اسلامی است باید به سمت عدالت و کاهش نابرابری های مختلف پیش برویم.

وی افزود: بزرگسالان را با عوامل خوشایندی می توان ترغیب به یادگیری کرد، یکی از ناکامی های موجود در این زمینه عدم برقراری ارتباط درست جوانان با بزرگسالان برای یادگیری است.

معاون سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 20 درصد جامعه به علت کم یا بی سوادی قابلیت مشارکت در فرایند توسعه را ندارند، افزود: اینان در توسعه فرهنگی، سیاسی و امنیتی حتی امکان شناسایی و بسط شکوفایی ظرفیتهای خود را هم ندارند.

باقرزاده افزود: این افراد خسارت زیادی را به جامعه تحمیل می کنند ضمن آن که ازجریان توسعه عقب هستند، جریان توسعه را هم متوقف می سازند.

وی گفت: برای جلوگیری از بی سوادی باید عرضه را برای افزایش تقاضا درست کرد.

معاون سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش از ظرفیتهای آموزش و پرورش برای ریشه کنی بی سوادی یاد کرد و افزود: اجرای طرح سوادآموزی اولیا با مدیران مدارس و زیر 20 ساله ها شامل کودکان کار و بد سرپرست با معاونت سوادآموزی است.

باقرزاده افزود: استفاده از نهادهای مردم نهاد، فرهنگ سازی ایجاد تقاضا، ایجاد پایگاههای سوادآموزی، ثبت نام تحت وب از برنامه هایی است که برای ریشه کنی بی سوادی دنبال می شود.

وی تبلیغ و ترویج سوادآموزی را بسیار موثر دانست و گفت: فرهنگ سازی از سوی واعظان، اساتید دانشگاه و افراد معتبر زمینه ساز است.

معاون سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش استفاده از شورای آموزش و پرورش به عنوان فرصتی برای اجرای برنامه های سوادآموزی برشمرد و گفت: باید دنیای فراگیر را متناسب با فرایند زندگی امروز تغییر داد.