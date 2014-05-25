دومین اردوی تیم ملی کبدی بانوان در گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران چهارمین اردوی آماده سازی خود را به منظور حضوری شایسته در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی از روز شنبه با حضور 15 کبدی کار در خانه کبدی استان گلستان آغاز کرد.

چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان ایران از جمعه 2 خرداد ماه به مدت یک هفته با دعوت از 15 بازیکن در خانه کبدی استان گلستان آغاز شد که نفرات دعوت شده توسط کادر فنی روزانه دو جلسه تمرین را در اردوی گرگان در دستور خود خواهند داشت

نکته جالب اینکه 5 تن از ملی پوشان به نام های "صدیقه جعفری"، "سحر ایلات"، "ملیحه میری" و "زهرا معصوم آبادی" از استان گلستان هستند. ضمن اینکه خانم ها "اعظم مقصودلو" به عنوان سرمربی و "زهرا رحیمی نژاد" به عنوان مدیرفنی تیم ملی نیز گلستانی هستند.

گفتنی است دومین مرحله اردوی تیم ملی نیز در گرگان برپا شده بود. تیم ملی کبدی بانوان ایران در دوره گذشته که در شهر گوانگژو چین برگزار شد با کسب مدال برنز موفق شد در اولین حضور خود در بازیهای آسیایی نخستین مدال تیمی ورزش بانوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را برای به دست آورد .