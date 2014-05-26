چراغ سبز حزب طالبانی به مالکی/پیوستن 4 گروه سیاسی به ائتلاف دولت قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مراد رئیس شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان از موافقت حزب خود با سومین نخست وزیری نوری المالکی پرده برداشت.

وی البته اعلام کرد نوری المالکی باید برای توافق با گروهها و ائتلافهای دیگر و اجرای مهمترین خواسته های کردها تلاش کند.

وی در گفتگو با المسله اظهار داشت تفاهم با نوری المالکی به عنوان نامزد تصدی نخست وزیری به شرطی که وی با گروههای دیگر شیعه و گروههای سیاسی دیگر به توافق برسد، وجود دارد و ما همگی در برابر تلاشهای خارجی که خواهان نابودی کشور هستند، می ایستیم.

مراد پیشتر کشورهای عربستان، قطر و ترکیه را به بحران آفرینی میان کردها و شیعیان متهم کرده بود.

پیوستن 4 ائتلاف سیاسی به ائتلاف دولت قانون

خبر دیگر اینکه ائتلاف صلاح الدین و ائتلاف ملی نینوی رسما پیوستن خود به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را اعلام و بر حمایت خود از سومین نخست وزیری وی تاکید کردند.

این دو ائتلاف تاکید کردند دولت اکثریت تنها گزینه درست برای حل مشکلات طایفه ای و قومیتی به شمار می رود.

جاسم محمد جعفر یکی از اعضای ائتلاف ملی صلاح الدین که در انتخابات پارلمانی اخیر به پیروزی رسیده است، در بیانیه ای اعلام کر ائتلاف ملی صلاح الدین، رسما پیوستن خود به دولت قانون و مشارکت در عملیات تشکیل دولت اکثریت اعلام می کند.

وی دادن بیش از 720 هزار رای به نوری المالکی را پیام واضح و آشکاری به تمام کسانی دانست که علیه نخست وزیر عراق جوسازی می کردند.

دو ائتلافی که به دولت قانون به رهبری نوری المالکی پیوسته اند، سه نماینده در پارلمان جدید دارند.

عباس البیاتی دبیرکل اتحادیه اسلامی ترکمانهای عراق هم از حوزه انتخابیه بغداد به پارلمان عراق راه یافته است.

فراکسیون الکفاءات و الجماهیر هم روز گذشته پیوستن خود به ائتلاف دولت قانون را اعلام کرده و بر حمایت از نامزدی نوری المالکی برای سومین نخست وزیری تاکید کردند.

بر اساس گزارش رسانه های عراقی، فراکسیون التضامن هم پیوستن خود به ائتلاف دولت قانون و حمایت خود از سومین نخست وزیری مالکی را اعلام کرده بود.

فراکسیون الوفاء العراقی به ریاست عدنان الزرقی استاندار نجف که دو کرسی در پارلمان عراق کسب کرد، رسما از پیوستن خود به ائتلاف نوری المالکی خبر داده است.