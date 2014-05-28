به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در مراسم اختتامیه هفتمین اجلاس بین‌المللی رادیو و تلویزیون‌های اسلامی که شامگاه سه‌شنبه 6 خردادماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد در سخنانی با اشاره به شکل گیری این اتحادیه گفت: این اتحادیه و اجلاسی که در پی آن برگزار می شود در ابتدا نهالی نوپا بود ولی امروز به درختی استوار و تنومند بدل شده و به مرحله ای رسیده که میوه آن را برداشت می کنیم. این شجره طیبه امروز نقش بسیار مهمی در رسانه های جهان اسلام دارد.



وی از جای خالی نمایندگان رسانه‌های فلسطینی در این اجلاس به دلیل مشکلاتی که رژیم صهیونیستی برای حضور آنها ایجاد می‌کند یاد کرد و توضیح داد: نمایندگانی که امسال در این دوره اجلاس شرکت کردند همگی از بزرگان رسانه‌ای جهان اسلام هستند.



رئیس رسانه ملی افزود: اگر اعضای این اتحادیه همکاری‌های بیشتری با هم داشته باشند آثار بهتری تولید و عرضه می شود. امروز جهان به دو قطب جهان اسلام و استکبار تقسیم می‌شود و این جهان اسلام است که با تمام قداستش مقابل این استکبار ایستاده است. در چنین شرایطی وظیفه رسانه‌های اسلامی بسیار خطیر است و همه دست اندرکاران و فعالان رسانه‌های اسلامی باید هوشیار باشند که مبادا از مسیر خود منحرف نشوند. رسانه‌های جهان اسلام باید مراقب این آسیب باشند که مبادا بین صفوف به هم پیوسته آنها شکافی ایجاد نشود.



استکبار از اسلام مترقی می‌ترسد



ضرغامی بر رویکرد اسلام به صلح و آرامش تاکید کرد و گفت: اسلام دینی است که قلب ها را به تسخیر خود در می آورد و استکبار هم نشان داده که از اسلام مترقی می‌ترسد که از مرزها می‌گذرد و به قلب‌ها نفوزمی‌کند اسلام از در اسلحه وارد نمی‌شود و همین استکبار را ناراحت می‌کند به همین دلیل به دنبال قرائتی خشن از اسلام می رود.



وی ادامه داد: امروز که درباره رسانه صحبت می کنیم باید به این موضوع تاکید کنم که رسول اسلام بزرگترین رسانه در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. ایشان ماندگارترین و تاثیرگذارترین پیام را منتقل کردند.



رئیس رسانه ملی با اشاره به سختی های کار رسانه بیان کرد: وقتی مشغول به کار رسانه هستی برخی قواعد و قوانین را به شما می گویند که شاید همین قواعد ما را از اهدافمان دور کند ولی همانطور که خدا در قرآن به پیامبر می فرمایند که اگر همه از تو روی گردانند تو در راه درست خودت ثابت قدم باش و از او تنها می‌خواهد که رسانه خداوند باشد و تنها از خداوند سخن بگوید.



اگر رسانه ای می خواهد در جامعه نفوذ داشته باشد باید اعتماد مخاطب را جلب کند



ضرغامی به بیداری اسلامی در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: پس از 1400 سال می بینیم که بیداری اسلامی در برخی کشورها رخ داده است. این پیام اسلام است که پس از این سال ها همچنان تاثیرگذار است. این معجزه قرآن است که نمود عینی پیدا کرده است.

وی افزود: اگر رسانه ای می خواهد در جامعه نفوذ داشته باشد باید اعتماد مخاطب را جلب کند و سپس به آنان پیام دهد و در گام بعدی هدایت کند.

رئیس رسانه ملی در بخش دیگر صحبت هایش به کسانی اشاره کرد که به اسم کارشناس قصد ایجاد انحراف در کار رسانه ملی را دارند.

به نام کارشناس رسانه می‌خواهند جهت‌گیری‌های اسلامی را از ما بگیرند

وی در این باره گفت: ما گاهی در دام‌هایی می افتیم، عده ای در همین رسانه ملی به اسم کارشناس و یا با این ادعا که زبان رسانه را می فهمند به طور مرتب در گوش ما نجوا می کنند که فلان کار را انجام ندهید. آنها می گویند اگر در رسانه اینگونه حرف بزنید و از اسلام و ارزش های آن بگویید هیچ کس به حرف شما گوش نمی دهد. آنها می گویند اگر تابلودار و مارک دار باشید بلافاصله مواضعت روشن می شود و همین امر سبب می شود مردم به سمت شما نیایند. ما به هیچ وجه فریب چنین حرف هایی را نمی خوریم و خوب می دانیم که کارکرد رسانه را که آموزش، اطلاع رسانی و در عین حال ایجاد سرگرمی است چگونه در خدمت مفاهیم دینی درآوریم. اسلام با این کارکردهای رسانه مخالف نیست و همچنین دین ما بهترین تعالیم را دارد که می تواند از طریق رسانه منتقل شود.

وی ادامه داد: با این حال باید شاخص‌هایی تعیین شود که برنامه‌سازان فراموش نکنند هدفشان چیست. وقتی اهداف و برنامه‌ها اسلامی باشند تولیدکنندگان هم به این سمت می‌روند.

ضرغامی با اشاره به بازدید خود از استودیوی صداوسیما یکی از کشورهای اروپایی بیان کرد: من در یک کشور اروپایی بازدیدی از مرکز تلویزیون آها داشتم. مدیر مرکز مرا به استودیوی پخش فیلم و سریال برد در آنجا وقتی برنامه‌ها و کنداکتور برنامه‌ها را دیدم اکثر آنها آمریکایی بودند. من از مدیر آنجا پرسیدم که آیا آنها خودشان برنامه تولیدی ندارند که مدیر مرکز به من پاسخ داد خیر چون نیازی نیست وقتی این برنامه‌های ارزان قیمت آمریکایی وجود دارند ما برنامه‌های تولیدی داشته باشیم و هزینه‌هایی اضافه تولید کنیم.



رییس رسانه ملی ادامه داد: امروزه با سرمایه گذاری عظیم و سبک نوینی که غرب در برنامه‌سازی ایجاد کرده است دیگر هیچ کس به دنبال برنامه‌سازی نمی‌رود بنابراین ما باید برنامه‌های خود را تولید کنیم البته این هنر می خواهد و کار سختی است.

رسانه‌ها باید با زبان مردم سخن بگویند



وی در بخش دیگری از سخنان خود به زبان رسانه‌ها اشاره و با قرائت آیه‌ای عنوان کرد: خداوند در آیه‌ای خطاب به پیامبر می‌فرماید که باید با لسان قومش با آنها سخن بگوید. رسانه‌های امروز هم باید با زبان مردم سخن بگویند و وظیفه‌شان این است که دستورات اسلامی و جهت‌گیری‌های اسلامی را نشان دهند.



ضرغامی با بیان اینکه رسانه‌های استکبار امروز بشر را به سمت همان جاهلیت عصر پیامبر می برند، گفت: امپراطوری رسانه‌ای استکبار امروز بشریت را به سمت همان جاهلیت اولی می برد. ما امروز مظهر رهبر انقلاب شرفیاب شدیم و ایشان هم تاکید داشتند که اگر هدف بعثت نجات زنان بعنوان نیمی از مردم جامعه و همچینین آزادگی و ارزش های انسانی بود امروز این رسانه‌های غربی همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با ابزار نوین رسانه‌ای به بی اخلاقی‌ها و تحقیر زنان برسند. بنابراین امروز همان رسالت پیامبر برای تکریم اخلاق برای ما و رسانه‌های ما هم وجود دارد.

وحدت در اسلام اصالت دارد و امری فرمایشی و نمایشی نیست



وی با اشاره به وجود هماهنگی میان اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی بیان کرد: تشکل ما با دیگر تشکل‌های رادیو و تلویزیون در دنیا متفاوت است در دنیا در جلسات مشترکی اعضا دور هم می‌نشینند و از طرف دیگر لابی‌های پشت پرده دارند و یکدیگر را می‌کوبند اما اتحادیه ما اینچنین نیست اگر رسانه‌ای از ما موفق باشد بید خدا را شکر کنیم. اگر کسی به طور مثال گفت که برنامه‌ای در شبکه المنار نسبت به شبکه سحر موفق‌تر بوده است ما باید خوشحال شویم اگر ناراحت شویم این شرک است.



رییس رسانه ملی به اهمیت وحدت در این اجلاس اشاره بیان کرد: این نشست هم بر مقاومت و هم بر وحدت جهان اسلام تاکید دارد. وحدت در اسلام اصالت دارد و امری فرمایشی و نمایشی نیست اساس اسلام بر وحدت است و تمام مراجع بزرگوار جهان تشیع ما را به وحدت توصیه می‌کنند. حتی گاهی به ما می‌گویند که برنامه‌ها وحدت‌شکن هستند.



ضرغامی در پایان با بیان اینکه در راس مراجعی که به وحدت تاکید دارند رهبر انقلاب و امام (ره) هستند، خاطرنشان کرد: باید با تمام وجود از این وحدت پاسداری کنیم. کسانیکه امروز خلاف وحدت مسلمانان حرکت می‌کنند، استکبار پشتشان قرار دارد وگرنه چطور عده ای قلیل می توانند چند دختر را بربایند و از آنها بعنوان برده استفاده کنند و کلیپ‌های خود را در دنیا هم پخش کنند. باید این جنایت را افشا کرد و من خدا را شکر می‌کنم که امروز در مقطعی هستیم که این مسئولیت بزرگ بر عهده ما قرار گرفته است.