جوسازی دوباره فرانسه علیه ایران با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست داخلی

در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به تازگی گزارشهایی درباره همکاری مناسب ایران با این نهاد منتشر کرده، وزارت خارجه فرانسه شب گذشته مدعی شد که تهران همکاری مناسبی با آژانس نداشته است.

وزارت خارجه فرانسه دیروز سه شنبه اعلام کرد : همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به کندی پیش می رود و تا زمانیکه که نتایج محسوسی درباره فعالیتهای اتمی ایران به دست نیاید٬ کشورهای 1+5 هیچ توافق بلندمدتی را با تهران امضا نخواهند کرد.

رویترز در این رابطه می نویسد : "رومن نادال" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه٬ در عین تاکید بر پایبندی ایران به توافق موقت هسته ای ژنو گفت: با وجود تلاشهای بسیار آژانس٬ همکاری ایران با این سازمان درباره شفاف سازی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی خود٬ با کندی بسیار پیش می رود.

نادال در ادامه بدون اشاره به اینکه تا کنون هیچ گزارش و یا سند معتبری در مورد تخلف ایران از برنامه صلح آمیز هسته ای منتشر نشده،با وجود تاکید مستمر ایران بر اینکه هرگز به دنبال سلاح هسته ای نیست، گفت : ایران باید ثابت کند به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. دستیابی به نتایج محسوس در این زمینه برای عقد توافقی بلندمدت و نهایی ضروری است.

این مقام فرانسوی درحالی مدعی کند بودن همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شده که آژانس در تاریخ دوم خردادماه در گزارش تازه خود اعلام کرد که ایران در چارچوب توافق ژنو٬ ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد خود را کاهش داده و به پرسشهای آژانس نیز پاسخ داده است.

علاوه بر آن بازرسان آژانس نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ ماه پس از مذاکره با مقامات سازمان انرژی اتمی در تهران اعلام کردند که ایران متعهد شده است تا در راستای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود پنج اقدام عملی دیگر را اجرایی کند.

چشم بستن بر اقدامات ایران

همان طور که اشاره شد هم مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و هم بازرسان این نهاد بین المللی که به صورت مرتب به تهران سفر می کنند مکررا بر همکاری مناسب جمهوری اسلامی و عمل به تعهدات از سوی تهران صحه گذاشته اند، اما فرانسه که در روند جدید حل موضوع هسته ای ایران، سابقه بر هم زدن میز مذاکرات را دارد بار دیگر نقش منفی خود در این روند را آغاز کرده و این بار ادعایی را مطرح کرده که هرگز قابل قبول نیست.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئول مستقیم مذاکره با جمهوری اسلامی درباره موضوع هسته ای است، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه مذاکرات مفیدی را درباره ادامه گفتگوهای تهران و کشورهای 1+5 انجام دادند و مقرر شده که دور آتی گفتگوها در ماه آتی میلادی در وین برگزار شود.

به نظر می رسد که فرانسه به نوعی از به حاشبه رانده شدن در معادلات بین الملل ناخرسند است و از همین رو تلاش می کند تا با مطرح کردن موارد غیر واقعی و مخالفت با برخی روندهای بین المللی و همچنین انجام عملیاتهای نظامی در کشورهای مختلف آفریقایی که جرقه آن را به طوری جدی از سال گذشته زده خود را به سطح اول معادلات بین المللی برساند.

از همین رو صحبتهای روز گذشته "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، درباره کاهش اختیارات اتحادیه اروپا را نیز می توان در همین راستا طبقه بندی کرد.

تلاش برای کم رنگ کردن شکست داخلی

وزارت خارجه فرانسه در حالی مدعی همکاری کند ایران با آژانس شده که حزب حاکم این کشور در انتخابات روز یکشنبه اروپا شکست سنگینی را از حزب راست افراطی این کشور خورده و عملکرد "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور این کشور، هرگز مناسب نبوده به طوری که از دید مردم فرانسه اولاند بدترین رئیس جمهور تاریخ این کشور است.

از سوی دیگر نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط یک رسانه آمریکایی حکایت از آن دارد که فرانسوا اولاند بدترین رئیس جمهور جهان است. در این نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ که روسای کشورها بر اساس میزان رای رتبه بندی شده اند، اولاند در رتبه آخر قرار گرفته است.

از همین رو می توان این طور بیان کرد که اولاند و دولت وی برای کم رنگ کردن عملکرد ضعیف خود در داخل فرانسه و همچنین سرپوش گذاشتن بر شکست سنگینی که در هفته جاری متحمل شده اند به ناچار به سراغ مسائل مهم بین المللی رفته اند تا با ایجاد خلل و چالش و متعاقب آن به راه انداختن جنجال رسانه ای خود را به عنوان یک کشور تاثیر گذار و مهم در سطح بین الملل نشان بدهند و در صورت امکان از این آب گل آلود امتیازاتی را نیز برای پاریس کسب کنند.



-------------------------------------

گزارش از عبدالحمید بیاتی