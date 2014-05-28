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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

همگام با انتخابات ریاست جمهوری سوریه/

سفیر سوریه در لبنان: شرط بندی بر روی سقوط نظام سوریه شکست خورد

سفیر سوریه در لبنان: شرط بندی بر روی سقوط نظام سوریه شکست خورد

سفیر سوریه در بیروت در اظهاراتی در نخستین ساعات آغاز انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از کشور از مشارکت گسترده سوریهای مقیم لبنان در این انتخابات و احتمال تمدید زمان اخذ رای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، انتخابات ریاست جمهوری سوریه از ساعتی پیش در نقاط مختلف جهان آغاز شده و سوریهای مقیم خارج از کشور استقبال گسترده ای از آن به عمل آورده اند.

در این میان استقبال مردمی از انتخابات در سوریه و لبنان بیشتر از دیگر کشورها و چشمگیر بوده تا حدی که سوریهای مقیم مجبور به قرار گرفتن در صف های طولانی اخذ رای شده اند.

"علی عبدالکریم" سفیر سوریه در لبنان پس از انداختن رای خود در صندوق، در اظهاراتی تاکید کرد: با توجه به استقبال گسترده سوریهای مقیم لبنان این امکان وجود دارد که انتخابات تا پس از ساعت 19 (به وقت محلی بیروت) نیز تمدید شود.

وی از همه مردم سوریه که در کشورهای خارجی به ویژه لبنان مقیم هستند، تقاضا کرد که به طور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کنند.

سفیر سوریه در لبنان همچنین تاکید کرد: شرط بندی روی سقوط نظام سوریه شکست خورد.

 

کد مطلب 2300393

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