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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

قربانی:

قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس راه اندازی می شود

قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور گفت: قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس در صورت کسب کلیه تائیدهای مورد نیاز راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس، از نوع دو طبقه جدید و با سرعت 140 کیلومتر  در ساعت از امروز (چهارشنبه) به صورت آزمایشی از تهران به مقصد زنجان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه با حرکت آزمایشی در طول مسیر تهران - زنجان نواقص و مشکلات موجود برای رفع آنها بررسی شد افزود: در صورت صادر شدن مجوز تاییدیه فنی  قطار سریع السیر دو طبقه زنجان-تهران  این قطار جایگزین قطار دوطبقه سریع السیر قبلی خواهد شد.

قربانی گفت: از الزامات اعزام مسافر توسط این قطار صدور تاییدیه از اداره کل خط و سازه های فنی، اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه، اداره کل واگن ها و اداره کل سیر و حرکت است.

وی وجود حاشیه نشین ها و منازل مسکونی را در حاشیه خط راه آهن را مشکل احصا شده در طول مسیر تهران - زنجان عنوان کرد و گفت: در این مسیرها، سرعت قطار به جهت عدم برخورد با عابر کم می شود و با تدام پی گیری هامجوز تاییدیه این قطار صادر خواهد شد.

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور  افزود: ظرفیت قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس  700 نفر  است در حالی که  ظرفیت قطار قبلی  420 بود.

قربانی گفت: سرعت بالا و مجهزتر بودن به سیستم سرمایشی و گرمایشی از امکانات قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس است.

کد مطلب 2300549

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