قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس، از نوع دو طبقه جدید و با سرعت 140 کیلومتر در ساعت از امروز (چهارشنبه) به صورت آزمایشی از تهران به مقصد زنجان راه اندازی شد.



وی با بیان اینکه با حرکت آزمایشی در طول مسیر تهران - زنجان نواقص و مشکلات موجود برای رفع آنها بررسی شد افزود: در صورت صادر شدن مجوز تاییدیه فنی قطار سریع السیر دو طبقه زنجان-تهران این قطار جایگزین قطار دوطبقه سریع السیر قبلی خواهد شد.



قربانی گفت: از الزامات اعزام مسافر توسط این قطار صدور تاییدیه از اداره کل خط و سازه های فنی، اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه، اداره کل واگن ها و اداره کل سیر و حرکت است.



وی وجود حاشیه نشین ها و منازل مسکونی را در حاشیه خط راه آهن را مشکل احصا شده در طول مسیر تهران - زنجان عنوان کرد و گفت: در این مسیرها، سرعت قطار به جهت عدم برخورد با عابر کم می شود و با تدام پی گیری هامجوز تاییدیه این قطار صادر خواهد شد.



مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور افزود: ظرفیت قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس 700 نفر است در حالی که ظرفیت قطار قبلی 420 بود.

قربانی گفت: سرعت بالا و مجهزتر بودن به سیستم سرمایشی و گرمایشی از امکانات قطار سریع السیر تهران - زنجان و بالعکس است.