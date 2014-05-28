تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت حجت الاسلام زرندی 

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین معصومی زرندی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین معصومی زرندی رحمت الله علیه را به خاندان و بازماندگان محترم و ارادتمندان و شاگردان ایشان و به عموم مردم انقلابی کرمانشاه تسلیت عرض میکنم. این روحانی بزرگوار دورانی طولانی پیش از انقلاب و نیز در دوران دفاع مقدس و پس از آن در خدمت نظام جمهوری اسلامی و اهداف عالیه‌ی اسلامی بوده و متحمل زحماتی در این مسیر نورانی شدند. از خداوند متعال علوّ درجات و رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه ای

7 خرداد 1393