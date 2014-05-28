  1. سیاست
  2. سایر
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

طی پیامی اعلام شد:

تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت حجت الاسلام زرندی 

تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت حجت الاسلام زرندی 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین معصومی زرندی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین معصومی زرندی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین معصومی زرندی رحمت الله علیه را به خاندان و بازماندگان محترم و ارادتمندان و شاگردان ایشان و به عموم مردم انقلابی کرمانشاه تسلیت عرض میکنم. این روحانی بزرگوار دورانی طولانی پیش از انقلاب و نیز در دوران دفاع مقدس و پس از آن در خدمت نظام جمهوری اسلامی و اهداف عالیه‌ی اسلامی بوده و متحمل زحماتی در این مسیر نورانی شدند. از خداوند متعال علوّ درجات و رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه ای
7 خرداد 1393

کد مطلب 2300575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها