هشدار وزارت بهداشت به حجاج برای شناسایی ویروس کرونا/ 14 روز حیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا،اظهارداشت: ویروس کرونا ویروسی است که جزو ویروس های سرماخوردگی محسوب می شود و بسیار شایع است اما ویروسی که امروز تحت عنوان MERS-CoVشناخته می شود، نوعی از ویروس کرونا است که با انواع قبلی متفاوت بوده و ایجاد بیماری های شدید تنفسی و گوارشی می کند.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به این که این ویروس عوارض بیشتری نیز ممکن است داشته باشد، توضیح داد: موارد ابتلا به این ویروس جدید از حدود یک سال و نیم پیش در منطقه خاورمیانه بخصوص عربستان سعودی و به دنبال آن در کشورهای امارات، قطر، اردن، کویت و عمان مشاهده شد. البته تعداد موارد ابتلا به این عفونت در عربستان سعودی به مراتب بیشتر از سایر کشورها بود.

گویا با بیان این که مطالعات نشان می دهد ابتلا به موارد شدید این عفونت در یک سوم موارد منجر به مرگ می شود، خاطرنشان کرد: موارد شدید ابتلا و مرگ ناشی از این عفونت بیشتر در گروه های پرخطر دیده می شود که دارای یک بیماری زمینه ای هستند؛ از قبیل افراد مبتلا به دیابت شدید کنترل نشده، فشار خون بالا، بیماری های قلبی-ریوی شدید و مزمن، نارسایی کلیه، سرطان و سایر بیماری های خونی شدید، و همچنین بیماری ها و درمان هایی که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند.

وی همچنین توضیح داد: منبع این بیماری بر اساس آنچه که تاکنون معلوم شده، شتر بوده است. اما هنوز نقش سایر حیوانات معلوم نیست و راه های انتقال بیماری نیز به صورت قطعی مشخص نشده است. به هر حال نکته مسلم این است که تماس خیلی نزدیک با شتر، استفاده از لبنیات پاستوریزه نشده شتر بخصوص شیر و خوردن گوشت خوب پخته نشده شتر باعث ابتلا به این بیماری شده است.

گویا تاکید کرد: این بیماری همچنین می تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به خصوص هنگامی رخ می دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی رعایت نکات حفاظت از خود را نکرده باشند.

وی گفت: موارد خفیف این بیماری بهتر است در منزل تحت مراقبت قرار گیرند. موارد شدید و توام با اختلال تنفسی باید حتما در بیمارستان و در شرایط ایزوله بستری شوند. ولی به هر حال تجربه نشان داده مراقبت در منزل در موارد خفیف به مراتب بهتر از بیمارستان بوده و احتمال انتقال بیماری را کمتر می کند. به شرط آنکه نکات ضروری رعایت شود در غیر این صورت بهتر است بیمار در بیمارستان بستری گردد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: وظیفه مراقبت از بیمار در منزل تنها به یک نفر سپرده شود و بقیه اطرافیان در صورت امکان از رفت و آمد به اتاق بیمار حتی الامکان خودداری کرده و یا فاصله حداقل یک متر را هنگام تماس با بیمار رعایت کنند.

وی تاکید کرد: همچنین فردی که مراقبت از بیمار را بعهده دارد، نباید جزو گروه افراد پرخطری باشد که از آنها یاد شد. شستشوی دستها بخصوص قبل از تماس با بیمار و بعد از تماس با او اجباری بوده و اهمیت بسیاری در جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران دارد.گویا با اشاره به این که سطوح داخل اتاق بیمار لازم است روزانه ضدعفونی و تمیز شود، خاطرنشان کرد: مدفوع و ادرار بیمار می تواند برای دیگران آلوده کننده باشد. خود بیمار و فرد باید به دقت نکات بهداشتی را در این رابطه رعایت کرده و دستهای خود را مکررا شستشو دهند.

وی توضیح داد: کسانی که از مسافرت حج یا یکی از کشورهای یادشده بازمی گردند، بخصوص زائران حج تا 14 روز بعد از بازگشت لازم است مراقب بوده و چنانچه علائمی از یک سرماخوردگی یا بیماری اسهالی پیدا کردند، از خوددرمانی اکیدا پرهیز و به پزشک یا نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند. همچنین این افراد باید اعلام کنند که از سفر حج بازگشته اند.

گویا با بیان این که زائری که دچار چنین علائمی می شود، حدالامکان از دیده بوسی و تماس نزدیک با دیگران پرهیز کند، در پایان گفت: این بیماری در حال حاضر واکسن ندارد. دارویی نیز در دنیا برای درمان آن در دسترس نیست. علاوه بر این بهترین راه پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس، رعایت نکات بهداشتی یاد شده است.

در حال حاضر موارد ابتلا به این بیماری در کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، یونان، هلند، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، اردن، عمان، کویت، مصر، یمن، لبنان، تونس، مالزی و فیلیپین گزارش شده است. همچنین براساس اعلام مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در حال حاضر 672 نفر در 18 کشور جهان مبتلا به این بیماری شده اند که از این تعداد 207 نفر فوت کرده اند.