علی اکبر حاجی مومنی مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: حکم عضویت علیرضا مختارپور در هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به امضای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور رسیده است.

وی افزود: این حکم به تاریخ 1393/3/5 به امضای رئیس جمهور رسیده و به این ترتیب علیرضا مختارپور با پیشنهاد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مدت 4 سال، به عضویت در هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درآمده است.

بر اساس این گزارش، از چندی پیش اخبار و زمزمه‌هایی مبنی بر رفتن محمدحسین ملک‌احمدی که اسفندماه 92 به دبیرکلی نهاد منصوب شد، از این نهاد منتشر می‌شد. در کنار این اخبار، مطالبی درباره انتصاب مختارپور در این سمت نیز شنیده می‌شد که با امضای حکم عضویت وی در هیئت امنای نهاد توسط رئیس جمهور، این خبر قوت بیشتری می‌گیرد.

علیرضا مختارپور پیش از این معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیر کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر انتشارات اهل قلم، مدیر انتشارات امیرکبیر یوده و هم اکنون مدیریت انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را برعهده دارد.