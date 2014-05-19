محسن پرویز نویسنده و سخنگوی انجمن قلم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات پیش‌آمده و اخبار منتشرشده درباره تغییر دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، گفت:‌ پیش از هرچیز باید به این نکته اشاره کنم که تصمیم‌گیری درباره انتصابات، با مدیران ارشد هر حوزه است و طبیعتا نکاتی که مطرح می‌کنیم، به معنی مداخله در وظایف مسئولین نیست. چند وقت پیش، این نکته مطرح شد که قرار است تغییری در سطح دبیرکلی نهاد کتابخانه‌ها انجام شده و علیرضا مختارپور به عنوان جایگزین آقای محمدحسین ملک‌احمدی و دبیرکل جدید معرفی شود.

وی افزود:‌ این مطلب، خبر خوشحال‌کننده‌ای بود؛ بیشتر از این باب که به هرحال یک فرد آشنا با حوزه کتاب که حداقل حدود 33 سال تجربه فرهنگی دارد و تقریبا تمام دوره کاری‌اش را در حوزه کتاب گذرانده، قرار است به عنوان مسئول بخش مهمی از یک نهاد مربوط به کتاب، منصوب شود. ضمن این‌که، ایشان کتابشناس متبحری است. این تصمیم از این جهت، خوشحال‌کننده بود و تصور می‌شد که این اتفاق بیافتد اما دلیل تاخیری را که در این انتصاب از بعد از انتشار خبر تا امروز پیش‌آمده، نمی‌دانم.

این نویسنده در ادامه گفت: البته به این نکته هم اشاره کنم که خوشحالی پیش آمده با انتشار خبر آمدن آقای مختارپور، به معنای نفی توانایی‌های آقای ملک‌احمدی نیست. آقای ملک‌احمدی پیش‌ از این، دبیرکلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را به عهده داشت و توانایی‌های اجرای خود را در این حوزه نشان داده است. اما اگر استفاده از توانایی‌های ایشان مد نظر مدیران وزارت ارشاد بود، به گمانم بهتر بود از این توانایی، در حوزه‌های دیگر دولت استفاده شود و در نهاد کتابخانه‌ها از مدیری استفاده می‌شد که با فکر و نیروی تازه بخواهد اقدامات جدیدی را سازماندهی کند.

پرویز گفت: در زمان دبیرکلی آقای واعظی یک سری اقدامات خوب رخ داد و اگر ضعف‌هایی هم وجود داشت، می‌توان با چشم‌پوشی از آن‌ها گفت که در مجموع اتفاقات خوبی در آن دوره رخ داد. بعد از رفتن آقای واعظی، انتخاب کسی که پیش از ایشان در این نهاد مسئولیت داشته، حتی به خود آن فرد هم لطمه می‌زند. بنابراین به نظرم تصمیم انتصاب آقای ملک‌احمدی، مناسب و خیلی شایسته نبود. به نظرم بهتر بود از نیروی دیگری که آشنا به این حوزه بود، استفاده می‌شد. به همین دلیل وقتی که اخبار آمدن آقای مختارپور منتشر شد، خوشحالی از این باب ایجاد شد که روند رو به رشد و تکامل نهاد تداوم پیدا خواهد کرد.