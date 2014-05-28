محمد سرشار فعال فرهنگی و مدیر حوزه هنری کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار منتشر شده پیرامون تغییر در مدیریت نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور اظهار داشت: ایده اصلی تاسیس نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور، ایجاد مرکزی برای ساماندهی کتابخانه‌های عمومی کشور و ارائه خدمات تخصصی در زمینه کتابداری بود. در این زمینه قانون گذار سعی کرد یک نهاد عمومی غیردولتی تاسیس کند تا بتواند رسیدن به این هدف را مدیریت کند و پس از تصویب این قانون نیز آقای ملک احمدی به عنوان نخستین دبیر‌کل این نهاد انتخاب شد.

وی ادامه داد: دوره مدیریت ملک احمدی بر نهاد دوره خمودگی و خاموشی نهاد بود. در حالی که بدنه جامعه هنوز از وجود آن خبردار نشده بود، برنامه‌های هماهنگی که بتواند این نهاد را به صورتی برجسته در جامعه معرفی کند از ایشان دیده نشد و در کنار آن ناتوانی او در تحقق منابع درآمدی باعث شد که در نهایت این نهاد فرهنگی در رسیدن به اهدافش مشکل پیدا کند.

سرشار با اشاره به انتصاب منصور واعظی به سمت دبیرکلی این نهاد در دولت قبل افزود:کار مهمی که آقای واعظی در نهاد صورت داد نزدیک کردن به جایگاهی بود که قانون‌گذار برایش تعریف کرده بود. او توانست منابع قانونی در نظر گرفته شده برای نهاد را محقق کند و این سازمان را به استانداردهای تعیین شده نزدیک کند و در نتیجه دوره مدیرتی او را می‌شود دوره توسعه نهاد و حرکت به سمت مطلوب دانست.

وی اظهار داشت: بعد از آقای واعظی نهاد باید دبیرکلی را انتخاب می کرد که بتواند کیفیت کار آن را بالا ببرد. این ماجرا همزمان شد با تغییر دولت و انتصاب آقای جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

سرشار ادامه داد:‌ آقای جنتی باید دبیرکلی انتخاب می کرد که عنصر کیفیت و محتوا را در نهاد جاری کند ولی انتخاب آقای ملک‌احمدی از سوی وی انتخابی ارتجاعی و بازگشتن به دوران نامطلوب نهاد بود.

رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان افزود: بعد از چند ماه از تصدی آقای ملک احمدی بر مدیریت این نهاد آقای جنتی به درستی متوجه شده است که انتخاب نخستش اشتباه بود و با توجه به اینکه سه و نیم سال تا پایان دولت زمان باقی مانده است تصمیم گرفته اشتباه خودش را تصحیح کند و شخصی که عنصر کیفیت و محتوا را در این نهاد تضمین می‌کند به سمت دبیر‌کلی این نهاد برگزیند که انصافا تصمیم درست و شجاعانه است.

وی تصریح کرد: در میان چهره‌های فرهنگی که می‌توانند در این سمت منصوب شوند آقای علیرضا مختارپور جزو بهترین‌هاست. ایشان هم تسلط خوبی بر بازار کتاب دارد و هم چهره‌ها و اهالی قلم را خوب می‌شناسد و به نیمه پنهان بازار نشر به وسیله ارتباطشان با چهره‌های فرهنگی آشناست.