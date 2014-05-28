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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۴۳

جزئیات جدید از توافق ارتش سوریه و گروههای مسلح در جنوب دمشق

جزئیات جدید از توافق ارتش سوریه و گروههای مسلح در جنوب دمشق

شبکه المیادین جزئیات توافق جدید ارتش سوریه و گروههای مسلح در جنوب دمشق را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه امروز با گروههای مسلح در برخی مناطق جنوب دمشق برای برقراری اتش بس به توافق رسید.

بنابراین گزارش، این مناطق شامل القدم، العسالی، جوره الشریباتی، بور سعید و الماذنیه در جنوب دمشق می شود.

منابع امنیتی اعلام کردند: توافق میان ارتش سوریه و گروههای مسلح به معنای برقراری آتش بس و توقف عملیاتهای نظامی است.

همچنین بر اساس توافق انجام شده، اعضای گروههای مسلح باید تمامی سلاح های خود را تحویل ارتش دهند.

اعضای گروههای مسلح همچنین می توانند به جای تحویل اسلحه های خود به کمیته های دفاع ملی بپیوندند.

همچنین اعضای گروههای مسلح که تمایلی به تحویل سلاح خود ندارند، توسط ارتش به منطقه حجر الاسود منتقل خواهند شد.

گروههای مسلح باید علاوه بر سلاحهای خود، تمامی تجهیزات نظامی شامل بمب ها و نقشه ها را تحویل داده و مکان تونلهای حفر شده را اعلام کنند.

 

کد مطلب 2300779

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