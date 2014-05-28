دولت در بخش ورزش تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد/ ورزش قم نیازمند حمایت بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و حامیان ورزش استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد در سخنانی با تبریک بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: امیدواریم فکر اسلامی عمیق در کشور ما در تمامی جهات ساری و جاری باشد و همه ما پیروان واقعی آن حضرت باشیم.

وی با اشاره به کلنگ زنی مجموعه ورزشی پیامبر اعظم در یکی از مناطق محروم قم اظهار داشت: بنده عادت ندارم که در مراسمات کلنگ زنی شرکت کنم چرا که وعده ها به سختی عمل می شود اما گفته اند رقم قابل توجهی برای ساخت این مجموعه ورزشی وجود دارد تا این مجموعه در این منطقه محروم که ورزشکاران زیادی هم در آن زندگی می کنند ساخته شود.

رئیس مجلس با بیان اینکه در ورزش قم تلاش های زیادی برای حرکت رو به جلو صورت گرفته است، افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان قم در راستای حل مشکلات ورزش استان مجدانه پیگیر بوده است که گاهی این مشکلات بسیار پیچیده و گاهی نیز دولت از آنان حمایت نمی کردند و تلاش های زیادی صورت گرفت تا ورزش استان در سالهای اخیر سرپا نگه داشته شود.

سرانه ورزشی 40 سانتی متر در قم خجالت آور است

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای حل مشکلات ورزش قم صورت گرفت هر چند که کاستی های زیادی وجود دارد. سرانه ورزشی 40 سانتی متر در قم خجالت آور است و ما در زمینه سرانه ورزشی با استانداردهای ملی و جهانی فاصله زیادی داریم.

لاریجانی در ادامه با تقدیر از حمایت های رهبر معظم انقلاب در همه شئون استان قم اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب توجه خاصی به قم دارند. در خصوص بازگشایی ورزشگاه شهید حیدریان هم شاهد دستور و حمایت قاطع ایشان بودیم که البته حمایت های مقام معظم رهبری تمام شئون استان قم را شامل می شود.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: استان شدن قم، شیرین شدن آب قم و نیز توسعه پروژه های عمرانی و همچنین بناهای ورزشی مرهون لطف مقام معظم رهبری است و چنین انتظاری نیز وجود داشت که ایشان در سفر خود به قم التفات خاصی به این استان داشته باشند.

ورزش قم نیازمند حمایت بیشتری است

وی ابراز داشت: ورزش قم نیازمند حمایت بیشتری است هر چند که امروز وضع اقتصادی کشور خوب نیست و باید راه میانبری برای پیشبرد برنامه های ورزشی پیدا کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: در زمانی وضع مالی کشور خوب بود اما امروز وضع بودجه های عمرانی مناسب نیست که در این شرایط باید اقدامات فوری در عرصه های عمرانی بخصوص پروژه های ورزشی صورت گیرد.

لاریجانی گفت: در قانون بودجه امسال امکاناتی فراهم شد تا پروژه های ورزشی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و آنان بتوانند در دراز مدت وجوه خود را از درآمد این پروژه ها دریافت کنند و در این خصوص دولت باید از سرمایه گذاران و بخش خصوصی حمایت کند.

وی افزود: مسئولان و ورزشکاران در زمینه های وزشی اگر پیشنهادات خاصی دارند مجلس آماده است تا پیشنهادات آنها را مورد بررسی قرار دهد.

تا وقتی روی پای خود نایستیم حریف تخفیفی به ما نمی دهد

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس بر اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در داخل و همچنین معطوف شدن همت ها به داخل کشور برای شکوفایی استعدادها توصیه و تاکید داشتند.

وی افزود: جدا از مذاکراتی که هم اکنون در حال انجام است ما تا وقتی که روی پای خود نایستیم نباید انتظار داشت که حریف تخفیفی در کار ایجاد کند.

دولت در بخش ورزش تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد

رئیس مجلس با بیان اینکه توصیه رهبر معظم انقلاب این است که دولت جایگزین مردم نشود تصریح کرد: بسیاری از امکانات ورزشی باید در دست مردم باشد و دولت باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد چرا که بنگاههای ورزشی همانند بنگاههای اقتصادی بازدهی آنچنانی ندارند.

وزارت ورزش و جوانان چتر فرهنگ را بر روی جوانان بگستراند

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر گسترش فرهنگ اسلامی تاکید دارند عنوان داشت: تلاش دولت در بخش های دولتی که در عرصه فرهنگی دست اندرکارند باید بر روی نفوذ فرهنگ اسلامی در ابعاد مختلف معطوف باشد که در این راستا وزارت ورزش و جوانان هم باید به مسائل فرهنگی توجه کند و چتر فرهنگ را بر روی جوانان بگستراند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: امکانات فرهنگ اسلامی در قم که کانون تشیع و انقلاب است بسیار زیاد بوده که باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند توسعه کشور باید بر پایه علم و فناوری باشد و این امر نشان می دهد که آینده کشور در گرو همت داخلی است و همان گونه که با اراده خود در عرصه های ورزشی افتخار می آفرینیم دولت باید در عرصه ورزش نیز کمک جدی داشته باشد تا پیشرفت ها بیش از این صورت گیرد.

رئیس مجلس عنوان کرد: وزارتخانه ورزش و جوانان باید توجه خاصی به حل مشکلات ورزشی استان قم داشته باشد اگر استاندارد فضای ورزشی در قم با میانگین کشوری زیاد است وزیر ورزش هم باید در اختصاص سهم بودجه های عمرانی برای استان قم استثنا قائل شود تا قم با متوسط وضعیت کشور برابر شود.

هیات های ورزشی در استان قم نیازمند حمایت های ویژه ای هستند

نماینده مردم قم در خانه ملت ابراز داشت: هیات های ورزشی در استان قم نیازمند حمایت های ویژه ای هستند تا بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت های ورزشی خود ادامه دهند.

لاریجانی همچنین تاکید کرد: از امکانات مختلف ورزشی در قم باید استفاده شود و زمینه های گسترش ورزش قم فراهم شود چرا که جوانان قمی نیازمند امکانات مناسب هستند تا بتوانند در عرصه های قهرمانی به موفقیت دست یابند.