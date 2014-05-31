به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی احمدی، دبیر برنامه «لبخند تهران» در نشستی رسانه‌ای با اشاره به اجرای این ویژه‌برنامه از ساعت 21 هر شب با موضوع شب‌های همنشینی، طنز و مهربانی اظهار داشت: فرهنگسراهای ابن سینا، شفق، اشراق، خاوران، بهمن، رازی، بهاران، ارسباران، فردوس و اندیشه بر اساس جدول زمان بندی مشخص هر کدام سه شب میزبان این برنامه خواهند بود.

وی به آغاز برنامه از 9 خرداد ماه در فرهنگسرای ارسباران اشاره کرد و افزود: در برنامه شب گذشته از اسماعیل امینی تقدیر و بخشی از نمایشنامه عشق آباد داود میرباقری خوانده شد. شاعر میهمان برنامه هم صابر قدیمی بود. در صورت استقبال مردم از برگزاری برنامه «لبخند تهران» امکان برگزاری این برنامه در فرهنگسراهای دیگر و به ویژه در فضای باز و وسیع فرهنگسراهای بزرگ، وجود دارد.

وی معرفی کتاب‌های طنز با حضور مؤلفان آثار، نمایشنامه خوانی آثار بومی، مرور و معرفی آثار فاخر نمایشنامه نویسانی چون داود میرباقری، محمد یعقوبی، امیررضا کوهستانی و شهرام زرگر، تکریم و بزرگداشت اساتید عرصه طنز، اجرای مونولوگ طنز، پخش کلیپ‌های کمدی از اتفاقات روزمره، مرور سکانس‌های کمدی سینمای ایران توسط منتقدان سینما و اجرای قطعات موسیقی طنز توسط گروه وکاپلا از جمله برنامه های «لبخند تهران» است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویژه برنامه لبخند تهران به کارگردانی امیرقمیشی با اجرای شهرام شکیبا، سردبیری مارال دوستی و با حضور هنرمندانی همچون ناصر فیض، اسماعیل امینی، محسن وطنی، صابرقدیمی، جواد زهتاب، جلال سمیعی، امید مهدی نژاد، امیرعلی نبویان، نادر ختایی، بهاره مشیری و حسین کلهر برگزار می شود.

احمدی با اشاره به آسیب‌هایی آثار غیر مطلوب طنز بر ذائقه مخاطبان وارد می‌کند گفت: ذائقه مردم ما مخدوش شده و لازم است که ما با توجه به قدمت فرهنگی بالایی که داریم به فضای مطلوب طنز در جامعه نزدیک شویم و ذائقه شهروندان را به سمت آثار فاخر تغییر دهیم.

وی در ادامه به شعار «تهران، شهر مهربانی» اشاره کرد و افزود: بنا به مطالعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آنچه نیاز ضروری امروز است، این است که مهربانی به فضای شهر برگردد و مهمترین لازمه این اقدام کنترل خشم است که در قالب برنامه «لبخند تهران» مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس فرهنگسرای رسانه از پخش این ویژه برنامه، هر شب ساعت 21 از شبکه آموزش سیما خبر داد و گفت: ویژه برنامه «قند پهلو» در شبکه آموزش مورد استقبال عموم قرار گرفته است. از سوی دیگر ویژه برنامه شب‌های شعر طنز از پر رونق‌ترین برنامه‌های فرهنگسراهای تهران است. به این ترتیب می‌توان به ظرفیت قابل توجه برنامه هایی از این دست برای تغییر ذائقه عمومی مخاطبان نسبت به طنز تأکید کرد. برای برگزاری این برنامه، مناطق مختلف تهران اعم از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز مورد توجه قرار گرفته اند.

وی در ارتباط با ویژه برنامه «لبخند تو خلاصه خوبی هاست» همزمان با ایام ارتحال امام(ره) اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه «لبخند تهران» در این ایام با عنوانی برگرفته از شعر قیصر امین پور برای امام خمینی(ره) در فرهنگسرای تازه تأسیس امام(ره) با شکلی متفاوت برگزار خواهد شد.