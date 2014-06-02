غلبه فضای انتخاباتی بر دانشگاه دمشق/ شرکت همزمان دانشجویان در امتحان سیاسی و علمی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران عصر امروز از دانشگاه دمشق بازدید به عمل آورد. نکته مهم در این بازدید غلبه فضای انتخاباتی بر دانشگاه دمشق بود که حتی دوران امتحانات دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده بود.

دانشجویان سوری در گفتگو با خبرنگار مهر از شور و شوق زیاد خود برای شرکت در انتخابات و تفاوتهای ویژه این انتخابات با دوره های قبلی خبر دادند.

"محمد عامر الماردینی" رئیس دانشگاه دمشق نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فعالیتهای دانشجویی و امتحانات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سوریه در دانشگاه دمشق ادامه دارد و دانشجویان ما فردا هم در انتخابات و هم در امتحانات خود به صورت همزمان شرکت می کنند.



رئیس دانشگاه دمشق

وی از قرار گرفتن 70 صندوق اخذ رای در دانشگاه دمشق خبر داد و افزود: 80 تا 90 هزار دانشجوی دانشگاه دمشق واجد شرایط رای دادن هستند که شمار زیادی از آنها در انتخابات حضور پیدا می کنند.

رئیس دانشگاه دمشق همچنین از مشارکت قریب به 90 درصدی دانشجویان این دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

دانشجویان دانشکده معماری از جمله "مرح جبور" نیز در گفتگو با مهر از حملات گروههای تروریستی به ساختمان این دانشکده که یک سال پیش رخ داد، سخن گفتند.

وی با اشاره به اینکه خمپاره های پرتاب شده از سوی گروههای تروریستی به محل استراحت و غذاخوری دانشجویان که امتحان خود را به پایان رسانده بودند، برخورد کرد، افزود: در این حمله خونین تروریستی 14 دانشجو به شهادت رسیده و شمار دیگری زخمی شدند.

جبور با تاکید بر مشارکت خود در انتخابات ریاست جمهوری سوریه، از نگرانی های خود درباره احتمال حمله گروههای تروریستی به مراکز اخذ رای خبر داد.

"زینب" از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه دمشق نیز با تاکید بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه، از حمایتهای کشورهای دوست و همپیمان سوریه به ویژه ایران قدردانی و تشکر کرد.