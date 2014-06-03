به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمشق،علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در راس هیاتی پارلمانی به سوریه سفر کرده است در بدو ورود به فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف سفر خود و هیات همراه اظهار داشت: اتفاق مهمی در سوریه در حال شکل گیری است که آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و با توجه به دعوتی که آقای اللحام رئیس مجلس سوریه به عمل آورد برای انجام بازدید از برگزاری انتخابات این سفر انجام شده است.

وی افزود: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاق بسیار مهمی است که مورد توجه همه کشورهای جهان است و بر همین اساس تعدادی از هیات های پارلمانی که برای حضور در اجلاس دوستان سوریه به تهران سفر کرده بودند تصمیم گرفتند در پاسخ به دعوت صورت گرفته به سوریه سفر کنند تا همه از نزدیک شاهداین تحول مهم باشند.

بروجردی تاکید کرد:در این سفر از مناطق مختلف انتخاباتی بازدید به عمل خواهد آمد و برنامه دیدار با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز در دستور کار است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر اوباما پیرامون سوریه گفت: امیدواریم آقای اوباما که اخیرا تهدید کرده بود سلاح های بیشتری به سوریه ارسال می کند پیام مردم سوریه را درک کند چون بسیاری از کشورها اکنون واقعیت سوریه را درک کرده اند و متوجه شده اند این ملت سوریه هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: مردم سوریه با حضور در انتخابات ریاست جمهوری عملا آمریکا و همپیمانانش را خلع سلاح می کنند.

بروجردی اظهار داشت: بعد از حضور مردم سوریه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری هر اقدامی توسط آمریکا بر علیه ملت سوریه خواهد بود.