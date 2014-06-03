به گزارش خبرنگار مهر، جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه‌های خوارزمی، شریف، تهران و شاهد، فردا چهارشنبه چهاردهم خرداد، بعد از نماز صبح از حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تا مرقد امام خمینی(ره) تحت عنوان دلدادگان روح الله پیاده طی خواهند کرد.

براساس این گزارش، این دانشجویان از امروز سه شنبه 13خرداد بعد از نماز عشاء، در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) حضور یافته و حلقه هایی پیرامون شناخت شخصیت امام روح الله با حضور جمعی از اصحاب هنر و فرهنگ و سیاست و رسانه و دانشجویان و طلاب تشکیل خواهند داد.

حداد عادل، پیام فضلی نژاد، فواد ایزدی، حمید رسایی، قدیری ابیانه، کامران غضنفری، سرشار، مودب، عرفان پور، گلعلی بابایی، صادق شهبازی، خانم جلوداریان و کامرانی از جمله شخصیت هایی هستند که دراین حلقه ها حضور خواهند داشت.