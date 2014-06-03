به گزارش خبرنگار مهر، شهر بوشهر از نظر گستردگی دارای بخش های مختلفی است که با توجه به قرار گرفتن پادگان های نظامی در وسط شهر، بوشهر به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است.

وقتی که به چهره مناطق مرکزی و شمالی شهر نگاه می کنیم و آنها را با محلات جنوبی تر شهر همچون تنگک ها و دواس و . . . مقایسه می کنیم متوجه تفاوتهای زیادی می شویم که حتی در ظاهر هم قابل توجه است.

مردم در این مناطق همواره خواسته های خود را مطرح کرده اند و از مسئولان خواستار رفع این مشکلات هستند و با وجود تلاش های صورت گرفته در این زمینه ولی باز هم این مشکلات وجود دارد و حل نشده است.

آب و برق و فاضلاب و روشنایی معابر و فضای سبز و امنکانات رفاهی و مراکز بهداشتی و ... همواره از خواسته های ساکنین محلات جنوبی بوشهر بوده است و خواستار رفع آن هستند.

به منظور رفع مشکلات محلات جنوبی بوشهر، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب به همراه تعدادی از مسئولان به محلات جنوبی رفتند تا مشکلات را از نزدیک ببینند.

همه زیبایی شهر معطوف به محلات مرکزی شده/ خیلی از کوچه های مله دواس آسفالت نشده

شورایار محله دواس با اشاره به اینکه تمامی طرح های عمرانی و زیبا سازی شهری معطوف به محله های مرکزی در شهر بوشهر شده، اظهار داشت: شهر بوشهر برای ارائه خدمات نباید تقسیم شود ، تمام بوشهر منطقه یک نیست و مناطق جنوبی نیز جز, بوشهر حساب می شوند.

خلیل بازیاری افزود: دفع آبهای تنگک جزء پروژه های ملی است چرا که رده های بالای ملی و فرا ملی به محض ورود از آنجا به دلیل اینکه در راه نیروگاه اتمی است عبور میکنند و وضعیت آبها بسیار اسف ناک است.

وی تصریح کرد: در گذشته اختلافات شورای شهر، فرمانداری و شهرداری بسیار بود و این عدم تعامل با یک دیگر موجب کند شدن حل مشکلات مردم گردیده بود اما اکنون با آمدن فرماندار جدید شاهد تعامل خوب این سه هستیم و امیدواریم این اتفاق میمون موجب تصریح در حل مشکل مردم شود.

نبود پل هوایی کشته می دهد/ مرکز بهداشت به یک اسکلت تبدیل شده است

شورایار محله دواس با بیان اینکه مردم به دنبال رفع مشکلاتشان هستند و این چنین دیدار ها نباید تبلیغاتی باشد بیان کرد: در محلات دیگر هرسال چهار بار رفوژ می شود در صورتی که خیلی از کوچه های محله دواس تاکنون آسفالت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: نبود پل هوایی پارک دواس تا محله تا کنون موجب کشته شدن چهار نفر و همچنین زخمی شدن تعدادی از افراد این محله شده و همچنین نبود روشنایی و وجود تیر برق در وسط کوچه ساکنین این محله را با مشکل روبرو کرده است.

بازیاری ضمن بیان اینکه مردم قانون نمی دانند اما در صورت آگاهی از قانون ریشه ادارات را در می آورند، گفت: اکنون مرکز بهداشت حضرت زینب(س) تبدیل به یک اسکلت شده و ابتدایی ترین خدمات را نیز ارائه نمی کنند و در دیگر مراکز جنوبی نیز این مشکل دیده می شود.

احداث مرکز بهداشتی جدید در تنگک/ مشکل زمین داریم

رئس مرکز بهداشت شهر بوشهر اظهار داشت: سه مرکز بهداشت فعال در شهر بوشهر وجود دارد ،درمانگاه حضرت زینب (س) دواس دارای پزشک ،دندانپزشک ، آزمایشگاه و نیروی تزریقات مرد و زن است.

غلامرضا کهن افزود: مراکز بهداشت تنها دو روز در هفته دارای آزمایشگاه هستند و تنها آزمایشهای آزمایشگاه های سطح یک در آنجا صورت میگیرد که شامل 18 آزمایش است و در صورت احتیاج به آزمایش های دیگر این افراد به آزمایشگاه های دیگر معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه هزار و 300 مراجعه کننده به مرکز درمانی مذکور مراجعه کردن و خدمات به آنها ارائه شده و این بیانگر عدم راکد بود این مرکز است، گفت: 11مرکز بهداشتی در شهر بوشهر وجود دارد و هیچ یک از این مراکز فاقد پزشک نیستند.

رئس مرکز بهداشت شهر بوشهر همچنین از احداث مرکز بهداشتی جدید در تنگک خبر داد و بیان کرد: هزینه این پروژه عمرانی مصوب شده اما مشکل زمین وجود دارد که با کمک اداره اوقاف این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.

تمام شهر بوشهر محله دواس نیست/ همه محلات مشکل دارند

شهردار بوشهر نیز خطاب به شورایار شهر بوشهر عنوان کرد: تمام شهر بوشهر محله دواس نیست و در تمامی محلات این چنین مشکلات وجود دارد زیرا مشکلات یک شبه به وجود نیامده و یک شبه نیز حل نخواهد شد.

سعید آزاد شهرکی در پاسخ به یکی از اعضاء شورای شهر که در جلسه علنی این شورا اعلام کرده بود کف سازی پروژه ساحل روبرو باشگاه ایران جوان قبل از عید نوروز بدون مناقصه واگذار شد و با وجود انتقاداتی که در شورا وجود داشت، برای تعامل و همکاری با شهردار از آن گذشتیم، اما دیدیم که بعد از عید مجدد این کف سازی تخریب و دوباره کاری شد.

وی افزود: اگر این طرح بدون مشاور و طراحی بوده، نشان دهنده وضعیت بغرنجی در شهرداری است و باید شهردار در این خصوص توضیح دهد عنوان کرد: پیش از عید به دلیل عدم وجود بتن ، بتن های پودری را خودمان آماده کردیم و با ضخامت سه سانت برای زمان تعطیلات عید و زیبا سازی شهر در زمان حضور میهمانان نوروزی آماده کردیم در صورت اینکه استاندار ضخامت ده سانتی است.

خدمات در شهرداری عادلانه تقسیم می شود/ ساخت بزرگترین شهر بازی در محلات جنوبی

شهردار بوشهر با بیان اینکه خدمات در شهرداری عادلانه تقسیم می شود، گفت: کانال دفع آبهای سطحی، عقب نشینی دیوار ورزشگاه نادری، موزائیک فرش پارک دانشجو دواس، نصب چراغ با روشنایی خورشیدی و موزائیک فرش خیابان شهید ماهینی از جمله کارهایی است که شهرداری در محلات جنوبی انجام داده است.

آزاد شهرکی با بیان اینکه آبنما های پارک شغاب که چندین سال از کار افتاده بودند و توجهی به آن نشده بود در حال تعمییر است و در چند ماه دیگر قابل استفاده، عنوان کرد: بزرگترین شهر بازی بوشهر در پارک شغاب دیده شده و در صورت ساخت موجب بهتر شدن وضع اقتصاد مردم این محلات نیز می شود.

شهر بوشهر از استانداردهای یک شهر بسیار دور است/ 300 کوچه خاکی داریم

شهردار بوشهر با بیان اینکه شهر بوشهر از استاندار های یک شهر بسیار دور است بیان کرد: کارهای بسیاری در شهر صورت گرفته اما مشکلات در شهر زیاد و اعتبارات محدود است.

وی با اعلام اینکه اکنون 300 کوچه خاکی در محلات جنوبی وجود دارد که نیاز به اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان است عنوان کرد: نماینده مجلس به جای برگزاری جلسات دیدار مردم با مسئولین اعتبار برای استان بیاورند زیرا مسئولین خود به وجود مشکلات واقف هستند.

مشکلات آب محلات تنگک به دلیل انشعابات غیرمجازاست

رئیس اداره آب و فاضلاب شهر بوشهر با بیان اینکه مشکل آب تنگک به دلیل انشعابات غیرمجاز برخی افراد ساکن در این محله است، عنوان کرد: روزانه پنج هزار متر مکعب آب به این مناطق می رود که تنها هزار و 400 مترمکعب آن مجاز می باشد و مابقی برداشت های غیر مجاز هستند.

معاون فرماندار نیز در این جلسه عنوان کرد: 52 میلیارد امسال به پروژه های این شهرستان اختصاص داده شده است که از این میزان 39 میلیارد آن به پروژه های دو سال قبل که نیمه تمام مانده تخصیص خواهد شد.

نیک روش خاطر نشان کرد: مردم برخی زمین های ملی را در تنگک تصرف کرده اند که بازپس گیری این زمینها موجب حل بسیاری از این مشکلات مانند احداث مرکز بهداشت،مدرسه و جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب و برق می شود.

مشکل عمده نیمه کارماندن پروژه ها تغییر فوری و فوتی مسئولین است

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن گلایه از عدم حضور فرماندار در این نشست اظهار داشت: میزبان این جلسه فرماندار است و خود باید در این جلسه برای رسیدگی به مشکلات مردم و مدیریت جلسه حضور پیدا می کرد.

عبدالکریم جمیری افزود: برخی کاستیها به دلیل عدم وجود منابع بسیار مالی طبیعی است و برخی نیز بخاطر کمکاری های مسئولین است که ما در این نشستها خواهان آگاهی مدیران از مشکلات مردم و در صورت توان رسیدگی به این مشکلات است.

وی ضمن اشاره به اینکه مشکل عمده نیمه کارماندن پروژه ها تغییر فوری و فوتی مسئولین است گفت: تا سه سال دیگر دولت تغییر نمی کند و امید واریم تغییر مدیرات صورت نگیرد تا افراد بتوانند به پروژه های آغاز کرده را به پایان برسانند.

لزوم رفع مشکل برای خانواده های ساکن در همسایگی نیروگاه

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیران در صورت ناتوانی و عدم استقامت در زیر فشارهای کاری مسئولیت را برعهده نگیرند، بیان کرد: مردم نظام را یکپارچه می بینند و برایشان دولت و جناح های مختلف اهمیتی ندارند و تنها خواهان حل مشکلاتشان هستند.

وی همچنین عنوان کرد: مردم باید در بیان مشکلاتشان ادبیاتشان را تغییر دهند زیرا تمامی مسئولین خواهان حل مردم هستند.

جمیری در خصوص ایجاد مشکل برای خانواده های ساکن در همسایگی نیروگاه عنوان کرد: زمانی که نیروگاه جانمایی شد باید این مشکل حل و عدم حل این مشکل موجب ناتوانی حل آن در این برهه زمانی شده است.

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: 150 میلیارد بودجه ویژه بندر گاه با رایزنی های مختلف مصوب شده است.

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گزارش: نسا کروندی