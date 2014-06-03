به گزارش خبرگزاری مهر، داوید ویا که تجربه قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا را دارد و نیز با پیراهن اسپانیا به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کرده، به عنوان اولین خرید باشگاه آمریکایی به نیویورک سیتی پیوست.

بر پایه گزارش نیویورک تایمز، ویا با انعقاد قراردادی سه ساله به این تیم پیوسته است. وی به عنوان بازیکن آزاد راهی لیگ آمریکا می شود بدین معنی که نیویورک سیتی هیچ پولی بابت این بازیکن به باشگاه آتلتیکومادرید نخواهد پرداخت.

ویا پس از حضور در باشگاه نیویورک سیتی اظهار داشت: این برای من افتخاری است که مردمی که طرفدار نیویورک سیتی هستند به من فکر می‎کنند. و افتخار بزرگی است که به عنوان اولین بازیکن به این تیم می‌پیوندم.