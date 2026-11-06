به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات صادرات محصولات باغی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۲۷ محموله کیوی به وزن ۱۶ هزار و ۴۲۶ تن از مازندران صادر شده است.

وی افزود: در بخش مرکبات نیز یک‌هزار و ۶۷۶ محموله به وزن ۳۴ هزار و ۹۶۲ تن از گمرکات استان به خارج از کشور ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به رشد صادرات کیوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توسعه بازارهای خارجی را از برنامه‌های مهم این سازمان برشمرد و تصریح کرد: ارتقای کیفیت محصولات، استفاده از بسته‌بندی‌های استاندارد، بازاریابی بین‌المللی و حمایت از تولیدکنندگان از محورهای اصلی برای افزایش صادرات محصولات باغی استان است.

تیموری‌یانسری با تأکید بر نقش صادرات کشاورزی در تقویت اقتصاد روستاها خاطرنشان کرد: توسعه صادرات کیوی و مرکبات علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و تقویت زنجیره تولید کمک می‌کند.

وی با اشاره به تلاش باغداران مازندرانی در تولید محصولات باکیفیت گفت: کشاورزان استان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف اقتصادی دارند و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تداوم این روند در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان، بر حمایت از بخش‌های مختلف زنجیره تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.