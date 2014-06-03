به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسيون تكواندو مجارستان طی دعوت نامه ای رسمی به فدراسيون تكواندو كشورمان از يوسف كرمی تکواندوکار پرافتخار استان البرز به عنوان مدرس برای حضور در اردوی اين تيم دعوت بعمل آورد.

تيم تكواندو مجارستان که از مورخ 13 تا 19 مردادماه 93 اردوی تمرينی را برپا خواهد كرد، فدراسیون تکواندو این کشور در جهت بالا بردن سطح فنی بازیکنانش اقدام به دعوت از قهرمانان نامدار تکواندو جهان کرده است تا به عنوان مدرس در این اردوی تمرینی حضور داشته باشند.

در این میان یوسف کرمی از عنوان دارترین تکواندوکاران کشور و دارنده مدال جهان و المپیک نیز یکی از کاندیداهای مدرسین حاضر در کشور مجارستان است تا تجربیاتش را در اختیار تکواندوکاران مجاری قرار دهد.

"ليندزی لارنس" قهرمان جهان و اروپا و "بالاز تت" قهرمان سابق جهان نيز از ديگر نفرات دعوت شده به اين اردو هستند.

