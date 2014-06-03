به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، نخستین تصاویر از رای دادن "بشار اسد" و همسرش در مدرسه شهید معصرانی در منطقه المالکی منتشر شده است.

رسانه های دیداری و شنیداری به علت مسائل امنیتی اجازه حضور در زمان رای دادن بشار اسد را نداشتند.

در تحولی دیگر، دقایقی پیش شمار دیگری از شخصیتهای برجسته سوری از جمله "ولید المعلم" وزیرخارجه، "فیصل المقداد" معاون وزیرخارجه و "وائل الحلقی" نخست وزیر سوریه رای خود را به صندوق انداختند.

وائل الحلقی پس از انداختن رای خود در صندوق تاکید کرد: اراده مردم سوریه، مسیر و سرنوشت آینده کشور را تعیین می کند.