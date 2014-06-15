کلثوم خلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات زنان مناطق محروم به عنوان یکی از مناطق محروم کشور با بیان این مطلب گفت: اشتغال اولویت نخست زنان و دختران مناطق محروم از جمله استان ایلام است. چرا که هر روز شاهد افزایش فارغ التحصیلان دختر در استان هستیم که این افراد در جستجوی کار و شغل هستند اما فرصتهای شغلی مناسب برای این قشر وجود ندارد.

وی افزود: همچنین زنان روستایی و سرپرست خانوار نیز با مراجعه به استانداری خواستار اختصاص اعتبار برای ایجاد مشاغل خانگی همچون قالیبافی، صنایع دستی و حتی انجام کارهای کشاورزی و دامپروری هستند.

خلیلوند با اشاره به مشکلات قومیتی که منجر به ایجاد محدودیتهایی برای زنان به ویژه در موضوع اشتغال شده است، تصریح کرد: تعصبات قومی و فرهنگی مشکلات اشتغال زنان را در این استان دو چندان کرده است که باید در کنار ایجاد اشتغال، فعالیتهای فرهنگی نیز همزمان انجام شود.

به گفته مشاور بانوان استاندار ایلام، پس از سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مشکلات زنان استان اعلام شد که وی قول پیگیری و اختصاص اعتبار برای اشتغال زایی برای زنان و دختران به ویژه زنان سرپرست خانوار داده اند. ما همچنان در انتظار پیگیری های خانم مولاوردی هستیم.

تشکیل کارگروه بهداشت و سلامت

وی درباره وضعیت بهداشتی زنان استان به ویژه در روستاها گفت: یکی از برنامه های استانداری تاکید بر بهداشت و سلامت روانی زنان در استان است و به همین منظور طرح جامع سلامت زنان در شورای اداری مطرح شده است و کارگروه بهداشت و سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و بزودی کارگاه های مراقبتهای بهداشتی و سلامت روحی برای زنان کارمند و مشاوران بانوان دستگاه های مختلف برگزار می شود.

فعالیت بیش از 60 NGO با موضوع زنان در ایلام

وی با بیان اینکه بیش از 60 NGO در استان ایلام با موضوع زنان فعال است، تصریح کرد: فعالیت سمن ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی بسیار خوب بوده است، اما اگر دولت اعتباری را به ما برای اختصاص به NGO ها اختصاص دهد، قطعاً فعالیت های بیشتر در ابعاد اقتصادی و اشتغال می توان انجام داد.

مشاور استاندار و مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری در پایان ابراز امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید شاهد شکوفایی استعداد بانوان کشور در بخش‌های مختلف باشیم، زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه دارای شایستگی و توانمندی بسیار بالایی هستند که باید در راستای توسعه و اعتلای حضور از حضور فعال آنان استفاده شود و زنان نیز می‌توانند با عضویت در تشکل‌های غیردولتی حقوق خود را پیگیری کنند.