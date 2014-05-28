کمبود بیمارستان و امکانات ورزشی برای زنان در مناطق محروم

فرشته نظربین از فعالان حوزه زن در بندر لنگه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: جمعیت شهرستان بندر لنگه 40 هزار نفر است که تقریبا نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند. قطعا با اشتغال زایی می توان از جمعیت زنان برای رونق و توسعه این شهرستان به ویژه در موضوع رونق صنایع دستی و گردشگری استفاده کرد.

وی افزود: اشتغالزایی از دیگر مشکلات زنان است به گونه ای که در این شهرستان هیچ کارگاه یا کارخانه ای فعالیت ندارد. این در حالی است که با توجه به خلاقیت های زنان بویژه در شهرهای جنوبی امکان اشتغالزایی بسیار بالایی به ویژه در حوزه صنایع دستی و رونق گردشگری وجود دارد.

نظربین یکی از مشکلات جدی زنان در این شهرستان را توجه به سلامت این قشر عنوان کرد و گفت: با توجه به رطوبت هوا زنان در این شهرستان با بیماری هایی ناشی از درد استخوان همچون کمردرد و یا زانو درد مواجه هستند که تنها توصیه پزشکان راه رفتن در استخر است، اما هیچ سالن ورزشی ویژه خانم ها وجود ندارد. البته در حوزه توسعه فعالیتهای ورزشی باید اقدامات فرهنگی نیز انجام شود چرا که در برخی مواقع با توجه به تعصبات فرهنگی، زنان اجازه رفتن به باشگاههای ورزشی را ندارند.

وی با انتقاد از کمبود بیمارستان در شهرستان های مناطق محروم، ادامه داد: در حوزه مسائل بهداشتی در این شهرستان تنها یک بیمارستان وجود دارد که این موضوع نیز نیازمند رسیدگی است و قطعا برای حل مشکلات بهداشتی زنان و دختران باید بیمارستانهای تخصصی با حضور متخصصان ایجاد شود.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه دختران در این شهرستان مشکلی برای تحصیل در مدرسه یا دانشگاه ندارند گفت: متاسفانه تنها دانشگاه دولتی بندر لنگه دانشگاه پرستاری است و در سایر رشته های تخصصی سرمایه گذاری لازم برای تاسیس دانشگاه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بارها درخواست خود را مبنی بر اشتغال زایی و کارآفرینی به دولت داده ایم تصریح کرد: در سفرهای استانی رئیس جمهور بارها از ظرفیت این شهرستان و امکان اشتغال زایی گسترده برای بانوان صحبت کرده ایم و آنها نیز قول هایی داده اند که امیدواریم با تغییر رویکرد دولت یازدهم نسبت به زنان این امکان حداقل در حوزه کارآفرینی زنان ایجاد شود.

نظر بین توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: قطعا با اختصاص اعتبار و ارائه تسهیلات ویژه امکان سرمایه گذاری در شهرستان و راه اندازی کارگاه های تخصصی در رشته های مختلف به ویژه صنایع دستی از طریق شرکت تعاونی وجود دارد و زنان شاغل می توانند سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و در نتیجه ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی خانواده داشته باشند.