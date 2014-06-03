به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا افشار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: بنا بر اعلام سالیانه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و با توجه به سطح زیرکشت حدود 370 هزار هکتاری در اقصی نقاط استان پیش بینی می شود حدود 700 هزار تن گندم از نوع دیم و آبی از سطح مزارع استان برداشت شود .

وی افزود: از ابتدای فصل خرید که اول خرداد ماه است تا امروز میزان 172 هزار تن گندم کیفی از از نقاط مختلف استان خریداری شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 5 برابری برخوردار بوده است .

وی بیان کرد : از میزان حدود 370 هزار هکتار سطح زیر کشت در استان ، 164 هزار هکتار از مزارع گلستان به کشت آبی و 200 هزار هکتار به کشت دیم اختصاص پیدا کرده است و با توجه به این میزان ، برآورد می شود که حدود 700 هزارتن گندم برداشت شود .

افشار در خصوص تعداد مراکز خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری اضافه کرد : هر ساله با نزدیک شدن به فصل خرید ، شرکت غله گلستان با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران ( GTC ) ، سطح زیرکشت و پیش بینی میزان تولید اقدام به راه اندازی 67 مرکز خرید در بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی می کند.

وی اضافه کرد : چگونگی انتخاب و جانمایی مراکز خرید در سطح استان متناسب با سطح زیرکشت و برآورد خرید در آن منطقه است به نحوی که گندم های خریداری شده در هر شهرستان در همان منطقه ذخیره سازی می گردد و تلاش شده است تا کشاورزان محترم در حداقل زمان و هزینه محموله های خود را به مراکز خرید تحویل نمایند .

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان ضمن ابراز امیدواری در خصوص برگزاری هر چه کیفی تر امر خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف گندمکاران زحمتکش گلستانی یادآور شد : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در این خصوص از تمامی مراکز خرید چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با همکاری دستگاه های مرتبط در زمینه مسائل بهداشتی و فنی بازدیدهای دوره ای صورت گرفته است .