ثبت بیش از ۷۴۶ هزار نفر-شب اقامت زائران در مراسم تشییع رهبر شهید در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسابی در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تشریح ابعاد رویداد تاریخی تشییع رهبر شهید، با اشاره به عظمت حضور میلیونی زائران، اظهار کرد: با توجه به جایگاه مرجعیت و حضور زائران از اقصی نقاط کشور در شهر مقدس قم، تلاش تمامی دستگاههای اجرایی، بهویژه شهرداری قم، بر تکریم حداکثری زائران متمرکز بود.
وی افزود: این حضور گسترده، نه تنها نشاندهنده انسجام ملی بود، بلکه پیام قاطعی از وحدت عمومی در برابر استکبار جهانی مخابره کرد و خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، تمامی زائران در سلامت کامل وارد شهر قم شدند و پس از پایان مراسم نیز با امنیت و آرامش این شهر را ترک کردند و در موارد اضطراری نیز خدمات درمانی به بهترین شکل ممکن ارائه شد.
رئیس کمیته اسکان ستاد تشییع آقای شهید ایران در استان قم، با ارائه جزئیات آماری خدمات اقامتی در این ایام، گفت: ظرفیت هزار و ۵۰۰ تخت تخصصی برای مهمانان ویژه فراهم شد که از این تعداد، ۹۷۰ تخت مورد استفاده قرار گرفت.
وی میزبانی از ۱۵۰ هزار نفر از طلاب و روحانیان در مراکز مرتبط را مورد توجه قرار داد و افزود: در مجموع، ۲۴۰ هزار نفر-شب اسکان در مراکز رسمی و ۷۴۶ هزار نفر-شب اقامت در بازه زمانی برگزاری مراسم به ثبت رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم تصریح کرد: علاوه بر اسکان، خدمات پشتیبانی شامل توزیع آب و اقلام ضروری در تمامی مراکز اقامتی و همچنین پشتیبانی از عوامل اجرایی استانهای معین، به طور کامل انجام شد.
وی یادآور شد: برای راهنمایی دقیق زائران نیز سامانه «قمزائر» فعال شد و هشت کیوسک راهنمای میدانی با استقرار ۴۰ نیروی آموزشدیده به ارائه خدمات پرداختند و با همکاری شهرداری، ۴۰۰ بنر اطلاعرسانی نیز در سطح شهر نصب شد.
احمدی فارسابی با نگاهی آسیبشناسانه به چالشهای موجود، تصریح کرد: اگرچه در میزبانی از زائران عملکرد موفقی داشتیم، اما برخی کاستیها در حوزه زیرساختهای کلان همچنان مشهود است.
وی نبود هتل پنجستاره را یکی از مهمترین کمبودهای حوزه گردشگری قم دانست و خاطرنشان کرد: یکی از گلایههای اصلی زائران و مسافران، نبود هتل پنجستاره در قم است و این نیاز باید در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در پایان ابراز کرد: قم، شهری زیارتی است و ضروری است ظرفیتها و خدمات اقامتی آن متناسب با حجم حضور و استقبال زائران توسعه یابد تا امکان مدیریت بهتر مدت اقامت مسافران در این شهر فراهم شود.
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